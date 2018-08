Kleiner Prinz George gehört zu den bestangezogen Briten

Hitzewelle

Bahn: Klimaanlagen in Zügen trotz Hitze zuverlässig

Kaputte Klimaanlagen in Zügen waren bis vor einigen Jahren im Sommer immer wieder ein Thema. Das hat sich laut Bahn trotz Ausnahme-Sommer geändert. "Weit über 90 Prozent aller Klimaanlagen" in ICE und IC-Zügen funktionierten, so ein Sprecher.