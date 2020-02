09:33 Uhr

Kletterer verbrennt seine Fäkalien und löst Waldbrand aus

Die Feuerwehr musste in Pinswang an der Grenze zu Füssen ein Feuer löschen, das ein Kletterer ausgelöst hatte.

Ein Kletterer aus Bayern hat bei Pinswang in Österreich an der Grenze zu Füssen einen Waldbrand ausgelöst. Der Mann hat nach Angaben der Polizei seine Notdurft verbrannt.

Beim Versuch, seine Notdurft zu verbrennen, hat ein Kletterer aus Bayern in Österreich einen Waldbrand ausgelöst. Feuerwehren aus beiden Ländern seien mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen, teilte die Polizei in Füssen am Sonntag mit.

Nachdem der 32-Jährige am Samstag bei Pinswang an der Grenze zu Füssen im Landkreis Ostallgäu seine Notdurft verrichtet hatte, habe er diese angezündet, "was sich im ausgetrockneten Waldgebiet und dem beinahe strohartigem Waldboden als fataler Fehler erwies", wie die Polizei weiter mitteilte.

Kletterer verbrennt Notdurft: Feuer breitet sich schnell aus

Bei aufkommendem Wind habe sich das Feuer schnell auf einer Fläche von 50 mal 60 Metern ausgebreitet. In dem unwegsamen Gelände habe die Feuerwehr Spezialgerät einsetzen müssen, außerdem einen Hubschrauber aus Österreich sowie einen aus Deutschland, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Nach Angaben der Tiroler Polizei hatte der Mann den Brand selbst angezeigt, sodass die Feuerwehren umgehend einschreiten konnten. Das Feuer brach laut der österreichischen Polizei gegen 12.30 Uhr aus, die Löscharbeiten hätten bis 18 Uhr gedauert. Personen seien nicht verletzt worden, die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, hieß es. (dpa/AZ)

