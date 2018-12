"Knackgeräusche": Hochhaus vorsorglich geräumt

Lottozahlen vom Samstag aktuell: Hier finden Sie Infos und Ergebnisse zur Lotto-6-aus-49-Ziehung vom 22.12.18 plus Infos zu Super 6, Spiel 77 & Jackpot.

Lotto am Samstag, 22.12.18

Sechs Verletzte

Mann unter Drogen verursacht schweren Autounfall

Ein unter Drogen stehender junger Autofahrer hat in der Nacht zum Heiligabend in Neuberg in Hessen einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem insgesamt sechs Menschen verletzt wurden.