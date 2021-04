Kochen mit Martina und Moritz: Sendetermine, Sendezeit, Übertragung, Rezepte.

"Kochen mit Martina und Moritz" ist eine Kochsendung des WDR-Fernsehens. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine, die Sendezeit und die Übertragung. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie an die Rezepte kommen.

Der Koch-Ratgeber "Kochen mit Martina und Moritz" ist eine regelmäßige Sendung des WDR-Fernsehens. Sie wird von Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer moderiert. Wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Was sollten Sie sonst noch zur Übertragung wissen? Gibt es die Rezepte auch online? Wir verraten es Ihnen.

Wie liegen die Sendetermine von "Kochen mit Martina und Moritz"?

Die Ratgebershow läuft jeden Samstag im TV-Programm des WDR.

"Kochen mit Martina und Moritz": Zu welcher Sendezeit läuft der TV-Ratgeber auf WDR?

Die Sendung können Sie immer samstags von 17.45 bis 18.15 Uhr im TV und als Stream verfolgen.

Übertragung von "Kochen mit Martina und Moritz"

Abgesehen vom Fernsehprogramm des WDR läuft die Ratgebersendung zeitgleich im Livestream des Senders. Sendung verpasst? Kein Problem: In der Mediathek können Sie alles nachholen.

Wie kommen Sie an die Rezepte aus "Kochen mit Martina und Moritz"?

Möchten Sie die die Kochtipps von Martina und Moritz selbst ausprobieren? Bitte sehr: Hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

"Kochen mit Martina und Moritz": Wer sind eigentlich Martina und Moritz?

Die Kochsendung startete schon 1988 in der TV-Reihe "ARD-Ratgeber Essen und Trinken". Die seit 1983 miteinander verheirateten Autoren und Journalisten Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer sind damit laut WDR die "dienstältesten Köche im deutschen Fernsehen". Sie sind aber gar keine gelernten Köche, sondern betreiben die Kochkunst lediglich aus Leidenschaft. Die beiden Journalisten haben sich schon seit langem auf kulinarische Themen spezialisiert und gehen mit dem Blick des Verbrauchers, des Genießers, der Hausfrau oder des Hobbykochs an das Thema heran. Sie haben also die Liebe zum Essen und Trinken zu ihrem Beruf gemacht.

Martina Meuth hat nach ihrem Abitur auf einem humanistischen Gymnasium die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Anschließend arbeitete sie bei den Zeitschriften Eltern und Freundin, bevor sie sich als freie Autorin selbständig machte.

Ihr Mann Bernd Neuner-Duttenhofer hat sein Studium in den Fächern Theater-, Kunstgeschichte und Soziologie ohne Abschluss beendetet, als er plötzlich das Kochbuchschreiben für sich entdeckte und dann sofort das Kochressort der Zeitschrift Meine Familie & ich übernahm. "Moritz" ist übrigens nur ein Spitzname.

Die beiden leben seit fast 30 Jahren auf dem Apfelgut seiner Familie im Nordschwarzwald, dem sie in dieser Zeit mit immer neuen Ideen und innovativen Produkten quasi neues Leben eingehaucht haben. Sie geben dort Kochkurse, schreiben ihre vielen Bücher (bisher mehr als 60 Titel) und produzieren ihre Sendung, die zunächst immer freitags lief. Mittlerweile sind die beiden jeden Samstag unter dem Titel "Kochen mit Martina und Moritz" auf Sendung. Das Gut mit seinem weitläufigen Gemüsegarten liefert dafür die Zutaten, der Hof insgesamt bietet eine perfekte Location für die Dreharbeiten.

