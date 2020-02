vor 24 Min.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" im TV und Live-Stream: Sendetermin, Übertragung, Moderatorin

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" kommt am 20.2.2020 im ZDF. Sendetermin, Moderatorin und Übertragung im TV und Live-Stream - lesen Sie hier alle Infos.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" läuft am 20.2.2020 live im TV und Stream im ZDF. In der Weiberfastnacht wird traditionell den Frauen das Regiment überlassen - so auch in der Mädchensitzung im Sartory Saal in Köln. Wer ist unter den "Kölner Mädsche" in diesem Jahr die Moderatorin? Lesen Sie hier die Antwort und weitere Infos zum Sendetermin und der Übertragung live im TV und Stream.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung": Der Sendetermin

An der Mädchensitzung nehmen etwa 1200 Frauen teil, die ihren eigenen Karneval feiern. Die Sendung wird üblicherweise zum Altweiberfaschung ausgestrahlt, dieses Jahr fällt der Sendetermin also auf den 20.2.2020. Ob es im ZDF einen weiteren Sendetermin zur Wiederholung im TV gibt, steht noch nicht fest.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" am 20.2.2020: Übertragung live im TV und Stream

Die Mädchensitzung läuft von 20.15 Uhr bis 22.45 Uhr live im TV im ZDF. Fast drei Stunden lang werden die Zuschauer mit Tanz- und Musikeinlagen und Comedy-Sketches versorgt. Der Sender bietet neben der Übertragung im Fernsehen auch einen Live-Stream im Internet an. In der ZDF-Mediathek stehen vor der Ausstrahlung auch die Highlights des vergangenen Jahres zur Verfügung - allerdings nur in Form von Bildern. Die diesjährige Sendung wird dort jedoch wahrscheinlich einige Zeit als Wiederholung im Video abrufbar sein.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung": Moderatorin und Gäste am 20.2.2020

Auch 2020 sind wieder bekannte Gäste geladen. Unter anderem werden Dä Tuppes vum Land, Motombo, Et Rumpelstilzje, Frau Kühne, Marc Metzger, Höhner, Rockemarieche, Die Rheinveilchen, Paveier und Cat Ballou die Zuschauer am 20.2.2020 unterhalten. Sitzungspräsidentin Martina Kratz wird als Moderatorin durch die Sendung führen. (AZ)

