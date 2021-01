vor 32 Min.

Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung im ZDF: Sendetermin und Gäste

Im Februar läuft "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" im ZDF. Wann ist der genaue Sendetermin? Welche Gäste werden der Sitzung beiwohnen? Alle Infos gibt es hier.

Trotz der andauernden Corona-Pandemie lassen sich die Kölner nicht beirren und feiern auch in diesem Jahr den traditionellen Karneval. Um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden, soll die Mädchensitzung jedoch im Vergleich zu den Vorjahren in leicht abgewandelter Form stattfinden - wie genau das aussehen soll, hat das ZDF bisher noch nicht verraten. 2020 haben insgesamt knapp 1200 "Kölsche Mädche" ihren ganz eigenen Karneval zelebriert. Welche Gäste in diesem Jahr dabei sein werden und wann genau "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" im ZDF zu sehen sein wird, erfahren Sie hier.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung": Sendetermin

Das große Karnevalsevent "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" wird traditionsgemäß immer zu Altweiberfasching ausgetrahlt. In diesem Jahr fällt der Sendetermin damit auf den 11. Februar 2021. Wie das Festkomitee Kölner Karneval bekannt gegeben hat, lautet das Motto der Karnevalssession 2021 "Nur zesamme sin mer Fastelovend". Für alle Nicht-Kölner: Fastelovend ist ein anderes Wort für Fastnacht bzw. Karneval.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" live im TV und Stream

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" wird am 11. Februar 2021 um 20.15 Uhr live im TV im ZDF übertragen. Fast drei Stunden lang zeigen die verschiedenen Karnevalsvereine ihr Tanztalent, geben Musikeinlagen zum Besten oder sorgen mit Comedy-Sketches für gute Stimmung. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Sitzung auch im Live-Stream im Internet verfolgen. Hier auf dieser Seite können Sie die Mädchensitzung live verfolgen. Darüber hinaus steht die Fastnachtsshow auch ab 20.15 auf Abruf in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung": Gäste und Moderatorin

Präsentiert wird die Kölner Karnevalssitzung von Sitzungspräsidentin Martina Kratz, die durch die Sendung führt und die verschiedenen Einlagen anmoderiert. Zu Gast sind in der Sendung unter anderem: Dä Tuppes vum Land, Ne Hausmann, Martin Schopps, Frau Kühne, "Witze-Profi" Markus Krebs, Cöllner, Domstürmer, Räuber, Klüngelköpp und Kasalla. (AZ)

