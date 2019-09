17:33 Uhr

"Köln 50667": Darsteller, Sendetermine und Folgen als Wiederholung

Eine Folge von "Köln 50667" verpasst? Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung. In unserem Überblick finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Sendetermine und Schauspieler.

Die Reality-Serie "Köln 50667" läuft seit mittlerweile sechs Jahren von montags bis freitags ab 18.00 Uhr auf RTL2. Bei dem Format handelt es sich um einen Ableger der Show "Berlin Tag & Nacht", die bereits seit 2011 über die deutschen Fernsehbildschirme flackert. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Besetzung, Sendetermine und Live-Übertragung im TV, Fernsehen und Stream in der Übersicht.

Die Handlung von "Köln 50667":

Die Reality-Soap "Köln 50667" spielt, wie der Name schon sagt, in der nordrhein-westfälischen Großstadt Köln. Seit mittlerweile sechs Jahren wird das alltägliche Leben der Hauptdarsteller und ihrer Freunde begleitet, die von Zeit zu Zeit auch in gemeinsamen Wohnungen oder Beziehungen miteinander leben. Dabei sind die Handlung und ihre Figuren komplett frei erfunden.

"Köln 50667": Schauspieler, Darsteller, Besetzung

Die Hauptrollen der RTL2-Soap "Köln 50667" sind überwiegend durch Laiendarsteller besetzt. Einer der Schauspieler, der 44-jährige Ingo Kantorek, kam erst kürzlich bei einem Autounfall ums Leben. Er verkörperte die Rolle des Alexander Kowalski.

Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche Rollen aktuell von welchen Darstellern besetzt sind:

Jan Bremer gespielt von Christoph Oberheide

Diego Cortez gespielt von David Ortega

Patrick Schumann gespielt von Andree Katic

Jack Winston gespielt von Dennis Hamer

Kevin Bochow gespielt von Danny Liedtke

Linda Windhof gespielt von Margarita Nigmatullin

Pablo "Chico" Alvarez gepielt von Alexander Molz

Sophia Luprano gespielt von Maria Lo Porto

Julia "Jule" Klaasen gespielt von Caroline Noeding

Dana Teodosic gespielt von Jasmina Huremovic

Lucy Grieberg gespielt von Angela Brand

Marc Reuter gespielt von Daniel Peukmann

Melanie "Mel" Korte gespielt von Mandy-Kay Bart

Lea Hammerschmidt gespielt von Luise-Isabella Matejczyk

Oliver "Olli" Korte gespielt von Patrick Beinlich

Freddy Reuter gespielt von Kerem Aydin

Clara "Bo" Borkmann gespielt von Sharon Battiste

Leonie Teubert gespielt von Sophie Imelmann

Charlotte Luise "Charlie" Falkenhain gespielt von Jil Hentschel

Tom Diesler gespielt von Richard Heinze

Phil Hensing gespielt von Marc Eggers

"Köln 50667" live im TV und Stream sehen: Die Sendetermine

"Köln 50667" wird immer von Montag bis Freitag ab 18.00 Uhr im TV auf RTL2 ausgestrahlt. Ganze Folgen können aber auch live über TV NOW Premium gestreamt werden. Dazu benötigt man allerdings einen Premium-Account bei TVNOW, der über einen Zeitraum von 30 Tagen kostenfrei genutzt werden kann. Nach der Testphase fallen Gebühren von 4,99 Euro pro Monat an.

"Köln 50667": Ganze Folgen als Wiederholung auf TV Now

Wer eine Folge von "Köln 50667" verpasst hat, kann die Folge auch als Wiederholung sehen. Dies ist ebenfalls über das kostenpflichtige TV NOW Premium möglich.

