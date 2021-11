Schule steht in Flammen - Feuerwehr im Großeinsatz

In Köln-Ehrenfeld brennt eine Schule. Der Dachstuhl eines Gebäudes der Astrid-Lindgren-Grundschule steht in Flammen und droht einzustürzen.

In einem Gebäude der Astrid-Lindgren-Grundschule in Köln-Ehrenfeld ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Keine Hinweise auf Verletzte

Über Verletzte sei bislang nichts bekannt. Im Gebäude in der Borsigstraße stehe der Dachstuhl in Flammen. Bisher sei nur die Gesamtschule betroffen, die Grundschule sei bislang nur durch eindringendes Löschwasser gefährdet, wie die Kölnische Rundschau berichtet.

Video: SID

Gegen 19.45 Uhr sei die Feuerwehr über den Brand informiert worden. Bewohner der gegenüberliegenden Häuser hätten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen.

Wieso das Feuer ausgebrochen ist, sei bisher unklar. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr noch bis mindestens Mitternacht andauern. (Mit dpa)

