"Kölner Treff": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Der "Kölner Treff" läuft wöchentlich im TV und Stream. Hier erhalten Sie alle Informationen rund um Sendezeiten, Sendetermine und Übertragung der Talkshow.

Beim "Kölner Treff" wird jede Woche über aktuelle Themen diskutiert. Die Talkshow ist immer am Freitag im WDR zu sehen. Wann sind die Sendetermine? Welche Sendezeiten sind für den "Kölner Treff" geplant? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

"Kölner Treff": Das sind die Sendetermine und Sendezeiten

Die Sendung wird wöchentlich am Freitag um 22.00 Uhr ausgestrahlt und dauert etwa 90 Minuten. Üblicherweise werden etwa sechs Gäste aus sehr unterschiedlichen Lebensbereichen zum "Kölner Treff" eingeladen. Moderatoren, Comedians, Politiker und Privatpersonen - beim "Kölner Treff" kommen verschiedene Persönlichkeiten zu Wort.

"Kölner Treff": Übertragung live im TV und Stream

Die Neuauflage der Talkshow mit Bettina Böttinger ist seit 2006 zu sehen. Die Sendung wird beim WDR im TV und im Online-Stream übertragen. Eine Wiederholung läuft ebenfalls im TV: Nach der Erstausstrahlung am Freitag läuft die jeweilige Folge erneut beim WDR, jedoch morgens um 9.15 Uhr. Seit Oktober 2019 gibt es das Format auch in der ARD zu sehen. Unter dem Namen "Talk am Dienstag" wird alle vier Wochen dienstags im Ersten diskutiert. Wer auch ältere Folgen sehen möchte, wird in der umfangreichen Mediathek des WDR fündig.

"Kölner Treff"-Moderatorin Bettina Böttinger kurz vorgestellt

Bettina Böttinger wurde 1956 in Düsseldorf geboren und ist eine bekannte Moderatorin und Produzentin. Zum WDR kam Böttinger im Jahr 1985. Den "Kölner Treff" moderiert sie seit 2006. Privat engagiert sich die 63-jährige unter anderem für die AIDS-Hilfe. (AZ)

