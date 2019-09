vor 52 Min.

"Können es gar nicht abwarten, zu heiraten": Prinzessin Beatrice hat sich verlobt

Bei den britischen Royals steht 2020 wieder eine Hochzeit an: Prinzessin Beatrice, die Enkelin der Queen, hat sich mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi verlobt.

Die britische Prinzessin Beatrice, 31, hat sich mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi verlobt. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in London mit. Beatrice ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah - und damit eine Enkelin der 93-jährigen Königin Elizabeth II.. Im Instagram-Post, in dem der Buckingham-Palast die Verlobung bekannt gab, hieß es, dass sich das Paar in Italien verlobt habe. Die Hochzeit soll 2020 stattfinden.

"Wir können es gar nicht abwarten, zu heiraten", zitierte der Palast das Paar. Sie hätten viele ähnliche Interessen und Werte. Das offizielle Verlobunsfoto, auf dem ein silberner Ring an Beatrices linker Hand glitzert, hat die Schwester der zukünftigen Braut geschossen, Prinzessin Eugenie. Die jüngere Schwester von Beatrice hatte im vergangenen Herbst geheiratet. (dpa/AZ)

