Kommissarin Heller - Panik im ZDF: Handlung, Besetzung, TV-Termin am 16.1.21

Das ZDF strahlt am Samstag, 16.1.2021, den Krimi "Kommissarin Heller - Panik" aus. Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Was ist die Handlung der Folge?

Krimizeit im ZDF: Im Januar ist der letzte Fall von Kommissarin Heller zu sehen. Die zehnte Folge der ersten Staffel heißt "Panik". Wann ist "Kommissarin Heller - Panik" im TV zu sehen? Wie ist die Handlung der Episode? Welche Schauspieler sind diesmal im Cast? Hier lesen Sie die Antworten.

"Kommissarin Heller - Panik", Folge 10 von Staffel 1 am 16.1.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

Krimifans, aufgepasst: "Kommissarin Heller - Panik" läuft am Samstag, 16. Januar 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Der Samstagskrimi dauert 90 Minuten und ist ab Freitag, 15. Januar, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek als kostenloser Stream verfügbar.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Kommissarin Heller - Panik"

Ihr letzter Fall führt Kommissarin Heller noch einmal an ihre eigenen Grenzen. Sie übernimmt die Ermittlungen im Mordfall einer Minderjährigen. Diese führen sie tief in die Kreise eines Zuhälterrings, der junge Mädchen zum Anschaffen zwingt. Eine wichtige Rolle spielen bei den kriminellen Machenschaften so genannte Loverboys, die den Opfern ihre Liebe vorspielen, um. sie für die Prostitution zu gewinnen.

Winnie Heller und ihr Kollege Timo Lübke schleusen sich undercover auf eine Party in einem luxuriösen Winzerhofs. Dort, so erhoffen sie sich, soll es entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Mordfalls geben. Und tatsächlich tummeln sich auf der Party allerhand halbseidene Gestalten. Unter ihnen auch der Zuhälter Benny, der von der einen auf die anderen Sekunde erschossen wird. Der Einsatz eskaliert, die Ermittler geben sich zu erkennen und befragen die Gutsherrenbesitzer Gregor Riselius und Frau Nicola, die aber beide angeben, keine Hintergründe zu kennen.

Bei der Sichtung der persönlichen Gegenstände des Erschossenen macht Winnie Heller eine überraschende Entdeckung: Auf dem Handy befindet sich ein Video, auf dem Nina, die Tochter von Winnies Ex-Kollegen Hendrik Verhoeven, mit dem Loverboy Luca zu sehen ist. Winnie ist in heller Aufregung und versucht verzweifelt, Nina zu erreichen. Ihre Versuche bleiben erfolglos. Winnie beschließt, Nina eigenmächtig zu suchen und sie zu retten - auch gegen den Willen ihres Chefs.

Gelingt es ihr noch rechtzeitig, das junge Mädchen aus den Fängen der Verbrecher zu befreien?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Kommissarin Heller - Panik“ mit?

Winnie Heller - Lisa Wagner

- Lisa Henrik Verhoeven - Hans-Jochen Wagner

- Hans-Jochen Silvie Verhoeven - Nina Kronjäger

- Nina Verhoeven - Franziska Neiding

- Franziska Neiding Burkhard Hinrichs - Peter Benedict

Timo Lübke - Maximilian Pekrul

- Dr. Jacobi - Lena Stolze

Gisela Heller - Maria Hartmann

- Gregor Riselius - Lukas Miko

- Lukas Miko Nicola Riselius - Cordelia Wege

- Luca Sandor - Daniel Axt

(AZ)

