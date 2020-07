18:45 Uhr

"Kommissarin Lucas: Löwenherz": Vorschau, Besetzung, TV-Termin am 18.07.2020

"Kommissarin Lucas: Löwenherz" gibt es heute Abend im ZDF zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung sowie Trailer gibt es hier.

Von Carla Gospodarek

Heute, am Samstag, gibt es einen neuen Teil der Krimi-Reihe "Kommissarin Lucas" im TV zu sehen. Wir haben alle Infos zum TV-Termin, der Handlung, der Besetzung und dem Trailer hier für Sie zusammengestellt.

"Kommissarin Lucas: Löwenherz": TV-Termin

"Kommissarin Lucas: Löwenherz" läuft am Samstag, 18. Juli 2020, um 20.15 Uhr im ZDF und dauert insgesamt etwa 90 Minuten.

Handlung von "Kommissarin Lucas: Löwenherz"

Eine Frau verbrennt auf einer Raststätte bei lebendigem Leib in ihrem Auto, weil ihr Wagen in Brand gesetzt wurde. Wer ist der Täter? Die erste Spur führt zu dem Schönheitschirurgen des Opfers. Aber auch andere Bekannte der verstorbenen Frau kommen als Täter in Frage - insbesondere der Ehemann gerät schon bald ins Visier von Kommissarin Lucas...

Darsteller von "Kommissarin Lucas: Löwenherz": Schauspieler der Besetzung

Das sind die Darsteller von "Kommissarin Lucas: Löwenherz" im Überblick:

Ulrike Kriener als Ellen Lucas

als Ellen Michael Roll als Boris Noethen

Lasse Myhr als Tom Brauer

als Tom Brauer Jördis Richter als Judith Marlow

als Judith Marlow Tilo Prückner als Max Kirchhoff

Shenja Lacher als Marc Pröll

als Jonas Sippel als Theo Pröll

als Thomas Heinze als Dr. Alexander Krayenberg

als Dr. Alexander Krayenberg Thomas Limpinsel als Holger Franz

Karolina Horster als Katrin Pröll

Magdalena Boczarska als Agatha Shekriladze

Sonja Kirchberger als Carla Franz

Anton Figl als Rechtsmediziner Pauli

Butz Buse als Kammerjäger

Katja Brenner als Dr. Sabine Weidenmayr

Gibt es einen Trailer zu "Kommissarin Lucas: Löwenherz"?

Einen Trailer zum Film "Kommissarin Lucas: Löwenherz" gibt es bislang leider nicht.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen