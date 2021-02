vor 16 Min.

Kommissarin Lucas - Nürnberg: ZDF heute am Samstag, 6. Februar 2021: Handlung, TV-Termin, Schauspieler

Das ZDF zeigt heute am 6.2.2021 den Krimi "Kommissarin Lucas - Nürnberg". Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Und: Welche Schauspieler sind im Cast?

Krimizeit im ZDF: Heute ermittelt Kommissarin Lucas in Nürnberg. Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Kommissarin Lucas - Nürnberg"? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wir haben die Antworten.

"Kommissarin Lucas - Nürnberg" am 6.2.21: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Kommissarin Lucas - Nürnberg" ist heute am Samstag, 6. Februar 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der findet die Folge bereits ab Freitag, 5. Februar 2021, 10 Uhr, als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Kommissarin Lucas - Nürnberg"

Kommissarin Ellen Lucas ist voller Anspannung: Heute tritt sie ihren Job auf der neuen Dienststelle in Nürnberg an. Wie wird es wohl am neuen Tätigkeitsort? Wird sie dort erfolgreich sein? Gedankenverloren folgt sie der Straße, als ihr plötzlich ein anderes Auto in die Seite fährt. Bei der Unfallaufnahme findet Lucas den Leichnam einer Frau im Kofferraum des Unfallgegners. Der Unfallverursacher war direkt nach dem Crash gemeinsam mit einem Jungen vom Ort des Geschehens geflohen.

Die Ermittlungen zu der Identität des Unfallverursachers ist schnell abgeschlossen: Lucas' neue Kollegen haben ihn schnell als Franz Vegener identifiziert. Er war der Enkel der Toten und hatten bis gerade eben im Gefängnis gesessen. Doch wieso hatte er seine tote Großmutter Grete Saller im Kofferraum? Hat er sie umgebracht? Und wieso ist er abgehauen, ehe Lucas ihn befragen konnte?

Ein Motiv hätte Franz Vegener: Seine eigene Großmutter hatte mit ihrer Aussage vor Gericht dazu beigetragen, dass er wegen schwerer Körperverletzung ins Gefängnis musste. Dabei hatten die beiden stets eine enge Beziehung, war Vegener doch sogar von seiner Oma aufgezogen worden.

Im Verlauf der Ermittlungen findet Lucas raus, dass der Junge, den Vegener bei seiner Flucht dabei hatte, dessen Bruder Maik ist. Schwebt er in Lebensgefahr, weil er direkter Zeuge der Tat war? Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als die Ermittler dem Geflüchteten gefährlich nahe kommen.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Kommissarin Lucas - Nürnberg“ mit?

Ellen Lucas - Ulrike Kriener

- Magnus Guttmann - Heino Ferch

- Marie Vegener - Katharina Schüttler

Hardy Roth - Florian Karlheim

- Franz Vegener - Nick Romeo Reimann

Maik Vegener - Luis Vorbach

Werner Fitz - Sebastian Schwarz

Betty Sedlacek - Claudia Kottal

- Claudia Kottal Grete Saller - Irina Wanka

- Melanie Gottlieb - Maria Wördemann

