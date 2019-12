vor 33 Min.

"Komplex, aber spannend": Die Kritik zum Münchner Tatort heute

Martin Endler (Siemen Rühaak) wird von einem Gefängniswärter (Komparse) in seine Zelle geführt. Szene aus dem München-Tatort "One Way Ticket", der heute im Ersten lief.

Im Tatort heute ermitteln Batic und Leitmayr zwischen München und Kenia, Drogen und Stasi. Das Ergebnis: eine dicke Story, die nicht jeden überzeugt. Die Kritik.

Ihr 82. Tatort führt die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Nairobi und zu harmlos wirkenden deutschen Rentnerinnen und Rentnern. Die Alten jetten regelmäßig um die Welt - als Drogenkuriere. Nach und nach enthüllen die beiden Ermittler ein weit verzweigtes Geflecht, dessen Anfänge mehr als 30 Jahre alt sind. Die Spur führt in das Ministerium für Staatssicherheit der untergegangenen DDR.

"One Way Ticket" erzählt eine spannende, aber am Ende sehr traurige Geschichte von Menschen jenseits der 60, die vom Leben enttäuscht wurden und sich einfach nach einer besseren Zukunft sehnen. Wäre da nicht dieser Stasi-Handlungsstrang, der an manchen Punkten doch etwas beliebig und zu konstruiert daherkommt - als hätte man einen James-Bond-gerechten Superschurken gebraucht. Leider wird die Geschichte dann aber nicht konsequent auserzählt. So gibt es für das meist gefeierte Münchner Tatort-Duo dieses Mal auch überraschend viel Kritik. Die Pressestimmen.

Kritik zum Tatort heute: "Komplexer, spannender Fall für Batic und Leitmayr"

Regisseur und Drehbuchautor Rupert Henning hatte schon den spekulativ überspitzten Paranoia-Tatort über Ebola gedreht - auch in seiner neuen Münchner Episode hantiert er riskant mit Afrika-Klischees und Stasischerenschnitten. Dann lieber ein paar Folgen " Deutschland 86". Spiegel Online

"One Way Ticket" entpuppt sich zum Ausklang der Feiertage als ein Krimi für die aufgeweckteren Gemüter, denn was Autor und Regisseur Rupert Henning hier an komplexen Thematiken zusammenrührt, hätte auch Stoff für zwei 90-Minüter ergeben. Schon allein die ungewöhnliche Bildsprache macht diesen Film zum schillernden Juwel im deutschen Krimi-Einheitsgrau. Abendzeitung

Wer gegen wen und warum – „One Way Ticket“ ist eine ziemlich komplexe, bisweilen leicht überanstrengte, ihre Karten erst nach und nach aufdeckende Geschichte. Frankfurter Rundschau

Kriminelle Geschäfte werden als Entwicklungsarbeit getarnt und die frühere Stasi hat auch ihre Finger im Spiel: ein komplexer, spannender Fall für Batic und Leitmayr. Stern

Bewertung: Ein arg überladener Münchner Tatort

Die Zuschauer erwartet grundsolide Krimiunterhaltung mit einigen ziemlich spannenden Momenten und nicht nur einem gesellschaftlich relevanten Thema. "Die Geschichte ist der beste Lehrer mit den unaufmerksamen Schülern", lautet eine der Weisheiten, die an den entsprechenden Stellen wohl dosiert eingestreut wurden. Musik, Kamera, Schnitt und Bilder überraschen ein ums andere Mal. Besonders ungewöhnliche Sonntagskrimibilder zeigen die Filmemacher vor allem in jenen Szenen, die in Afrika spielen, beispielsweise in einem unheimlichen kenianischen Gefängnis. t-online

Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sind seit 1991 für den Tatort im Einsatz, länger dabei ist nur Ulrike Folkerts als Lena Odenthal aus Ludwigshafen. Bild: Roxy Film/Marco Nagel, BR

Der am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlte Fall der Münchner Ermittler Batic und Leitmayr zieht seine Kreise über die Grenzen der Stadt hinaus – versprüht aber dennoch wenig Kosmopolitismus. Neue Zürcher Zeitung

Der Tatort an Weihnachten spielt in München und Nairobi. Es geht um Senioren, die mit Schmuggel-Geschäften ihre Rente aufbessern. Leider ist der Krimi arg überladen – und zeitweise albern geraten. RP Online

Tatort-Kritik: "So krass, dass es schon wieder gut ist"

Der afrikanische Knast, die Menschen dort, das Straßenleben, die Strandromantik, wie durch den Fernweh-Klischee-Häcksler gedreht, auf der anderen Seite die rüstigen Rentner auf Abwegen, dazu Hark Bohm als mitleidloser Atemmasken-Träger, irgendwo im Spannungsfeld zwischen Corleone, Blofeld und Mabuse - das ist so krass, dass es schon wieder gut ist, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Geschichte nach einer wahren Begebenheit erzählt wird. Wenn, ja, wenn da nicht die gewohnten Erklärdialoge wären, die jedem Hörspiel zur Ehre gereichten. ntv

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Martin Valentin Menke, WDR

Der neue Tatort aus München zelebriert ganz das schöne Schaudern. Unter anderem geht es ganz klassisch um die Frage, was sich hinter den Fassaden der sogenannten besseren Häuser alles verbirgt - trotzdem ist "One Way Ticket" angenehm spannend. Süddeutsche Zeitung

Vielleicht hätte man besser eine Serie draus gemacht. Sky, Netflix, Apple & Co. suchen doch immer wieder, immer öfter Plots, die sie auf ihre Streamingplattformen stellen können. Und für die kann es gar nicht genug Filme geben, die sie alle auf einmal erzählen. Welt

