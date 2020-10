13:05 Uhr

"Krank": So wird der neue Wien-Tatort heute

Im Wien-Tatort heute geraten Eisner und Fellner in einen erbitterten Streit zwischen Schul- und Alternativmedizin. Lohnt sich "Krank"? Die Tatort-Kritik.

"Krank" heißt der neue Tatort aus Wien , der heute am Sonntag (25.10.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (25.10.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Moritz Eisner ( Harald Krassnitzer ) und Bibi Fellner ( Adele Neuhauser ) geraten in ihrem neuen Fall mitten in einen Glaubenskrieg zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden.

( ) und ( ) geraten in ihrem neuen Fall mitten in einen Glaubenskrieg zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Wien-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Als die fünfjährige Rosa nach dem Einsatz sogenannter sanfter Medizin ums Leben kommt, schlägt das hohe Wellen. Hätte sie wirklich sterben müssen, oder hätte sie bei anderer Behandlung vielleicht gerettet werden können? Hat sich ihr Vater Peter Simon (Christian Schiesser), ein namhafter Alternativmediziner und Mitgründer des Unternehmens "Medicina Lenia", bei der Behandlung seiner Tochter schuldig gemacht?

Ein Gerichtsverfahren spricht den Mann von den Vorwürfen frei. Doch dann wird er unmittelbar nach seinem Freispruch ermordet. Die Ermittlungen von Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) führen sie zu erschütterten Familienmitgliedern, überzeugten Heilspropheten und skrupellosen Machenschaften.

Humanenergetiker und Energiefeld-Spezialist Peter Simon (Christian Schiesser) und seine Tochter Rosa Simon (Arwen Hollweg). Bild: Anjeza Cikopano, ARD Degeto/ORF/Lotus Film

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Krank" heute einzuschalten?

"Krank" ist ganz altmodisch spannend und brisant zugleich. Die fünfjährige Rosa stirbt an einer Allerwelts-Infektion, weil ihr Vater, ein Humanenergetiker und Energiefeld-Spezialist, sie lieber selbst behandelt und einen Arztbesuch ablehnt. Er wird vom Gericht freigesprochen. Die Freude darüber währt nur kurz. Vor dem Justizgebäude erfasst ihn ein Auto mit voller Wucht und Absicht.

Die Mutter der Tochter, je nach Sichtweise eine kolumbianische Freiheitskämpferin oder Terroristin, ist fortan auf Rache-Feldzug in Wien. Die in der Schweiz geborene Sabine Timoteo spielt Rosas Mutter in ihrer mörderischen Verzweiflung beklemmend und höchst überzeugend.

Eisner und Fellner sprechen mit Gerold Schubert (Dominik Warta). Bild: Anjeza Cikopano, ARD Degeto/ORF/Lotus Film

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wien-Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Manfred Schimpf : Thomas Stipsits

: Professor Kreindl: Günter Franzmeier

Gerold Schubert : Dominik Warta

: Maria Ana Moreno : Sabine Timoteo

: Heinz Roggisch: Jan Erik Rippmann

Rippmann Anko Simic : Martin Leutgeb

: Babette Fabian : Sona McDonald

: Jan Fabian : Peter Raffalt

: Werner Gessler: Christoph Zadra

Axel Schwab : Florian Carove

: Florian Carove Christoph Thiel: Till Firit

Peter Simon : Christian Schiesser

: Helene Simon : Marianne Nentwich

: Martina Kühn : Miriam Fontaine

: Erich Simon : Toni Slama

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

