vor 26 Min.

Krankenkasse empfiehlt Masturbation vor dem Einschlafen

Die Barmer empfiehlt Masturbation bei Schlafstörungen. Kosten für die Anschaffung von Sextoys wird die Krankenkasse Barmer in Zukunft jedoch nicht übernehmen.

Die Krankenkasse Barmer hat einen ungewöhnlichen Tipp für Menschen, die Probleme mit dem Einschlafen haben: Masturbation vor dem Schlafen gehen soll helfen.

"Masturbation hilft beim Einschlafen. Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine." Mit diesem Slogan hat sich die Krankenkasse Barmer auf Facebook an ihre Mitglieder gewandt und damit zahlreiche Social-Media Nutzer auf sich aufmerksam gemacht. In kürzester Zeit haben mehrere tausend Menschen den Post der Krankenkasse kommentiert.

Ärzte äußern sich auf Twitter zu Barmer-Empfehlung

Auch auf Twitter hat die unkonventionelle Empfehlung der Krankenkasse mittlerweile hohe Wellen geschlagen. Es melden sich auch zahlreiche Ärzte zu Wort, die den Vorschlag aus medizinischer Sicht unter die Lupe nahmen. Eine Landärztin stand der Sache eher kritisch gegenüber: "Gute Güte, Barmer. Es weiß doch jeder, dass Frauen ‚danach‘ eher wach sind (evolutionstheoretisch Befruchtung bewachen usw. #isso) und die Männer pennen." Ein Psychotherapeut hingegen findet die gewagte Empfehlung gelungen: "Witzig und nicht weniger moralisch als chemisches Schlafmittel!"

Masturbations-Empfehlung der Krankenkasse ist kein Scherz

Wie Daniel Freudenreich, Sprecher der Krankenkasse, bestätigte, ist dem Social-Media-Team kein Fehler unterlaufen. Es handle sich nicht um eine Fälschung: "Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen. Mit unserem Eintrag auf Facebook wollten wir mit einem Augenzwinkern auf eines dieser Themen hinweisen", sagte er.

Für Sex-Toys werde die Krankenkasse aber in Zukunft nicht aufkommen, wurde weiterhin mitgeteilt. Das Social-Media-Team beantwortet derzeit zahlreiche Anfragen danach, ob in Zukunft eine Kostenübernahme bei Barmer beantragt werden kann. "Bei der Anschaffung und Durchführung können wir nicht behilflich sein. Von uns kommt nur der Gesundheitstipp", lautet die Antwort.

Barmer ist mit über neun Millionen Mitgliedern eine der größten Krankenkassen Deutschlands. (AZ)

