vor 22 Min.

Krater in Feld entdeckt - war es eine Bombe aus dem Krieg?

In einem Feld bei Limburg in Hessen wurde ein zehn Meter breiter Krater entdeckt. War es eine Bombe?

In Hessen ist am Sonntag ein zehn Meter breiter Krater entdeckt worden. Stunden zuvor hörten Anwohner einen lauten Knall. Ist ein Blindgänger explodiert?

Ein riesiger Krater ist am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr in einem Feld im Bereich von Limburg-Ahlbach (Westhessen) entdeckt worden. Streifenbeamte rückten an, um das Gelände zu untersuchen. sie stellten fest, dass der Krater auf dem Feld etwa zehn Meter breit und vier Meter tief war.

"Hinweise auf eine Verursachung durch Arbeitsmaschinen oder Werkzeuge ergaben sich nicht", berichtete das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden. Allerdings hatten Anwohnern berichtet, dass sie in der Nacht zuvor um 3.52 Uhr eine stärkere Explosion und ein Beben wahrgenommen hätten.

Ist in Hessen ein Blindgänger explodiert?

Das örtliche Rote Kreuz überflog das Gelände mit einer Drohne, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Die Polizei holte zudem Experten des Kampfmittelräumdienstes dazu. Diese konnten aber zunächst keine definitiven Hinweise auf einen Blindgänger entdecken.

Die Untersuchungen vor Ort werden am heutigen Montag fortgesetzt. (AZ)

