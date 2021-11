Gang-Kriminalität in Schweden: Es war einmal ein Idyll

Schweden ist das Land aus den Märchenbüchern – und zugleich Europas Hochburg krimineller Banden. Immer wieder geraten Unschuldige in deren Schießereien. Warum eskalierte die Gewalt dort derart?

Versehentlich getroffen. Diese zwei Wörter lassen in Schweden die Angst umgehen. Erst im Juli sind die Opfer einmal mehr ganz jung: Die beiden Kinder, fünf und sechs Jahre alt, spielen am frühen Abend auf einer Fußgängerbrücke im Stockholmer Vorort Visättra. Unter der Brücke verläuft die Straße durch ein Wohngebiet. Keins mit hübschen roten Einfamilienhäusern, eines mit braunen Wohnkomplexen. Dann fallen Schüsse.