Kritik zum Frankfurt-Tatort gestern: "Melancholie und Musik

Gibt es hier irgendwelche Polizisten, die das hier lesen, und die irgendwann in solch einem disfunktionalen Gebäude ihren Dienst tun mussten wie in diesem Tatort gezeigt oder ist die Folge so überzeichnet, daß die Grenze zur Surrealität bzw. Irrealität überschritten wird?

Promilleschwangere Kommissare nehmen Geständnisse am Tatort entgegen und lassen sich vom mutmaßlichen Täter ins Barackenpräsidium kutschieren, um verkehrspolizeiliches Vorbild zu bleiben; der mutmaßliche Täter wird dann und wann alleingelassen oder zum Wechselkleidung holen nach draußen geschickt, die Stuhlkreispolizeipsychologin hat eine Klaustrophobenmacke, und die pensonierte Ex-Kollegin, gespielt von einer 75-jährigen, mäandert im Tiefgaragenarchiv und in den Bruchbudengängen umher, um ihren alten ungelösten Fall weiterzubearbeiten - wer denkt sich so was aus? Bitte den Frankfurt-Tatort aus dem Programm schwemmen, wie den roten Ball nach dem Wasserrohrbruch am Ende dieses überdrehten Kriminalsurrealprodukts.

