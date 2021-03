12:49 Uhr

Ku’damm 63 im ZDF - Teil 1 heute im TV: Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF zeigt am 21.3., 22.3. und 24.3.21 den Dreiteiler "Ku’damm 63". Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Welche Darsteller sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Das ZDF strahlt heute sowie in den kommenden Tagen drei Folgen von "Ku’damm 63" aus. Es ist die dritte Staffel der Ku’damm-Serie. Erneut steht das Leben einer Mutter mit ihren drei Töchtern im Berlin der Nachkriegszeit im Mittelpunkt. Wir haben für Sie zusammengestellt, wann "Ku’damm 63" im deutschen Fernsehen zu sehen ist, welche Schauspieler mit dabei sind und wie die Handlung ist.

"Ku’damm 63" am 21.3., 22.3. und 24.3.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Ku’damm 63" ist am Sonntag, 21. März 2021, am Montag, 22. März 2021, und am Mittwoch, 24. März 2021, im ZDF zu sehen. Start ist jeweils um 20.15 Uhr. Die Folgen dauern jeweils 90 Minuten. Alle drei Videos stehen bereits ab Samstag, 20. März 2021, als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Dreiteilers "Ku’damm 63"

Die neue Staffel "Ku'damm '63" nimmt die Zuschauer mit in die Zeit zwischen Weihnachten 1962 und Herbst 1963. Monika hat ein schweres Schicksal zu bewältigen: Sie hat eine Fehlgeburt erlitten. Als wäre das an sich nicht schon schlimm genug, macht sich Joachim auch noch große Vorwürfe. Er fühlt sich verantwortlich für den Tod des Ungeborenen. Monika sucht Ablenkung in der Arbeit. Gemeinsam mit Freddy arbeitet sie rund um die Uhr an einem Song, mit dem Hannelore Lay beim Grand Prix d‘Eurovision de la Chanson antreten soll.

Monikas Schwester Helga geht derweil Herausforderungen ganz anderer Art an: Sie hat für Mutter Caterina die Leitung der Tanzschule übernommen. Caterina hatte sich bei einem Autounfall so sehr verletzt, dass sie für einige Zeit kürzertreten muss. Für Helga ist der neue Job in vielerlei Hinsicht ein Volltreffer: Zwischen ihr und dem argentinischen Tanzlehrer Armando entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre. Für Helga ist das ein Hallo-Wach-Erlebnis. Plötzlich entwickelt sie ein Verständnis für die Bedürfnisse ihres homosexuellen Ehemanns Wolfgang.

Die dritte Schwester im Bunde, Eva, treibt derweil ein durchtriebenes Spiel: Sie erpresst ihren Mann Professor Fassbender. Sein Geld nutzt sie, um sich eine Karriere als Galeristin aufzubauen. Fassbender reicht das allmählich, er versucht sich zur Wehr zu setzen. Auch Caterina findet das Ganze gar nicht gut und mischt sich ein - ohne zu wissen, welch gravierende Auswirkungen dass für ihre Tochter haben würde.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Ku’damm 63" mit im Cast

Monika Franck - Sonja Gerhardt

- Caterina Schöllack - Claudia Michelsen

Helga von Boost - Maria Ehrich

Eva Fassbender - Emilia Schüle

Fassbender - Freddy Donath - Trystan Pütter

- Joachim Franck - Sabin Tambrea

- Wolfgang von Boost - August Wittgenstein

Fritz Assmann - Uwe Ochsenknecht

- Dr. Jürgen Fassbender - Heino Ferch

- Hannelore Lay - Helen Schneider

- Amando Cortez - Giovanni Funiati

- Giovanni Funiati Dorli - Alma / Smilla Löhr

Herr Junkers - Peter Weiss

Dr. Grotewohl - Heiner Hardt

