Kulturina in Gersthofen 2019: Programm und Anfahrt

Am 2. August startet die Kulturina 2019 in Gersthofen. Hier erfahren Sie alles rund um Programm und Anfahrt.

Die Kulturina im Herzen von Gersthofen findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 4. August statt.

Bald ist es so weit: Die Kulturina in Gersthofen startet. Auf drei Bühnen zeigen verschiedene Künstler vom 2. bis 4. August 2019 ihr Können. Auch für kulinarische Vielfalt und kulturelle Highlights ist gesorgt. Hier erfahren Sie, welches Programm geplant ist und wie die Anfahrt problemlos klappt.

Kulturina 2019 in Gersthofen: Programm

Auch heuer erwartet die Stadt bis zu 40.000 Besucher. Über 75 Stunden lang werden den Zuschauern bunte und abwechslungsreiche Performances geboten. Hier lesen Sie eine Übersicht der Programmpunkte der Kulturina 2019:

Donnerstag, 1. August:

19.00 Uhr: Kulturina Pre-Opening

Freitag, 2. August:

13.00 Uhr: Rätsel-Rallye

13.00 Uhr: Story Walk

18.00 Uhr: Kunsthandwerkermarkt

19.00 Uhr: Kulturina Eröffnungsfeier

19.30 Uhr: Donkeyhonk Company

19.45 Uhr: Xavier Darcy

20.00 Uhr: Muntermonika

21.45 Uhr: Troy of Persia

22.00 Uhr: Duosolemio

22.30 Uhr: The Magic of Queen

23.30 Uhr: LVNG

Samstag, 3. August:

10.00 Uhr: Rätsel-Rallye

13.00 Uhr: Sing- und Musikschule Gersthofen

13.00 Uhr: Tanz- und Sportvorführungen

13.00 Uhr: Programmieren lernen mit ANTME

13.00 Uhr: Schatzsuche mit Bee Bots

13.30 Uhr: Max Olbrich

14.00 Uhr: Walkact: Les Dodos

14.30 Uhr: Führung durch das Ballonmuseum

14.30 Uhr: Mr. Dyvinetz

15.00 Uhr: Kunsthandwerkermarkt

15.00 Uhr: Tonowitz und Trommelfritz

16.00 Uhr: Klingendes Gersthofen

16.20 Uhr: Theater

16.30 Uhr: King Pigeon

17.00 Uhr: Workshop Fluggeräte basteln

17.30 Uhr: Liffey Looms

18.00 Uhr: Polaroyds

19.00 Uhr: Stefan Kröll

19.30 Uhr: Thomas Schreckenberger

20.00 Uhr: Jaimi Faulkner

21.00 Uhr: Cash-N-Go

22.00 Uhr: Beda mit Palme

22.30 Uhr: RoadShot

23.30 Uhr: FUNplugged

Sonntag, 4. August:

10.00 Uhr: Rätsel-Rallye

10.00 Uhr: Frühshoppen

13.00 Uhr: Schatzsuche mit Bee Bots

13.00 Uhr: Voicefactory Augsburg

13.00 Uhr: Programmieren lernen mit ANTME

13.15 Uhr: Rodscha aus Kambodscha

13.30 Uhr: Max Olbrich

14.30 Uhr: Mr. Dyvinetz

15.00 Uhr: König der Piraten

15.00 Uhr: Kunsthandwerkermarkt

15.30 Uhr: Lutschi und seine Bläser

15.30 Uhr: Tanz- und Sportvorführungen

16.30 Uhr: Vogelmayer

17.30 Uhr: Dreimillionen

17.30 Uhr: Lechtown Kneeoilers

18.30 Uhr: Monaco Swing Ensemble

19.00 Uhr: Lienne

20.30 Uhr: Andy Susemihl & Superfriends

20.30 Uhr: Liann

20.30 Uhr: Stefan Leonhardsberger

Gersthofen: Anfahrt zum Kulturina-Festival 2019

Das Event steigt heuer vom 2. bis zum 4. August 2019. Die Location rund um den Rathausplatz in Gersthofen ist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Ausstieg bietet sich an der Haltestelle Gersthofen Rathausplatz oder an der Haltestelle Strasser an.

Selbstverständlich ist die Kultrina auch mit dem Auto zu erreichen.

