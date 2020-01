Kurios: US-Wetterdienst warnt vor fallenden Leguanen

In Florida ist es derzeit für Januar ungewöhnlich kalt. Das bekommen Leguane auf ganz besondere Art zu spüren - sie frieren regelrecht ein.

Schneefall oder Regenschauer kennt man aus dem Wetterbericht - Leguan-Regen klingt da schon eher ungewöhnlich. In Florida warnt der Nationale Wetterdienst der USA aber tatsächlich vor Leguanen, die von Bäumen fallen. Grund dafür ist die derzeit extreme Kälte in dem US-Bundesstaat. Die wechselwarmen Tiere frieren demnach ein und können sich nicht mehr halten. Leguane können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren. Wird es kalt, kühlen sie aus, atmen nur noch flach und verlangsam ihren Herzschlag. Schließlich fallen sie zu Boden.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01