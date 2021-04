LOL: Last One Laughing mit Bully auf Amazon Prime, Staffel 2: Teilnehmer, Folgen - Ist der Start bekannt?

"LOL: Last One Laughing" kommt mit Staffel 2 auf Amazon Prime. Welche Teilnehmer sind außer Michael Bully Herbig noch dabei? Start, Besetzung, Übertragung und Folgen - hier die Infos.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel bringt Amazon Prime nun auch Staffel 2 von "LOL: Last One Laughing". Das Konzept der Sendung lautet: wer lacht, fliegt raus. Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur Michael Bully Herbig ist wieder als Gastgeber dabei. "Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Körper anstellt, wenn man sich das Lachen so extrem verkneift. Jeder probiert was anderes, damit er nicht in Lachen ausbricht, und darüber habe ich mich ja am meisten amüsiert", sagte Michael Bully Herbig in einem Interview mit unserer Redaktion.

Die Teilnehmer für Staffel 2 stehen bereits fest. Drei bekannte Gesichter aus der ersten Staffel werden laut Spiegel wieder dabei sein: Kurt Krömer, Anke Engelke und Max Giermann. Die weitere Besetzung lesen Sie hier im Artikel.

Wann geht Staffel 2 von "LOL: Last One Laughing" an den Start?

Amazon Prime Video hat noch kein genaues Startdatum festgelegt. Bekannt ist nur, dass Staffel 2 im Herbst 2021 laufen soll. Sobald es mehr Informationen gibt, lesen Sie diese hier im Artikel.

"LOL: Last One Laughing" - Alle Teilnehmer im Überblick

In Staffel 2 sollen zehn Kandidatinnen und Kandidaten dabei sein. Diese Namen nennt Spiegel Online:

Michael Bully Herbig ist der Gastgeber und hat viel Spaß an der Show: "Denken Sie nur mal an die Schule. Jeder weiß doch, wie es ist, wenn man nicht lachen darf. Es wird einfach immer schlimmer! Und so ging es den Kollegen in dieser Show und zwar sechs Stunden lang am Stück", sagte der Comedian in einem Interview nach dem Dreh von Staffel 1. Lesen Sie hier, was er in unserem Interview was er außerdem zu "LOL: Last One Laughing" gesagt hat.

Michael Bully Herbig ist Teilnehmer bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Tobias Hase, dpa

Kurt Krömer

Kurt Krömer ist Teilnehmer bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Ingo Wagner, dpa (Archiv)

Anke Engelke

Schauspielerin Anke Engelke ist Teilnehmerin bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Jörg Carstensen, dpa

Max Giermann

Komiker Max Giermann ist Teilnehmer bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Caroline Seidel, dpa (Archiv)

Bastian Pastewka

Bastian Pastewka ist Teilnehmer bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Thomas Banneyer, dpa

Klaas Heufer-Umlauf

Klaas Heufer-Umlauf ist Teilnehmer bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Felix Hörhager, dpa

Annette Frier

Annette Frier ist Teilnehmerin bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Henning Kaiser, dpa

Martina Hill

Die Komikerin Martina Hill ist Teilnehmerin bei "LOL: Last One Laughing". Foto: dpa

Tommi Schmitt

Tommi Schmitt ist Teilnehmer bei "LOL: Last One Laughing". Foto: Joachim Gern/ZDF/dpa

Außerdem sind nach Informationen des Spiegel die Fernsehmoderatorin Larissa Rieß ("Lari Luke") und Comedienne Tahnee mit von der Partie.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von "LOL: Last One Laughing"?

Wie viele Folgen Staffel 2 haben wird, hat Prime Video noch nicht bekanntgegeben. Die erste Staffel von "LOL: Last One Laughing" hatte insgesamt sechs Folgen, vermutlich wir Staffel 2 ähnlich viele Folgen haben.

Wie läuft "LOL: Last One Laughing" ab?

Bei "LOL: Last One Laughing" treten zehn Comedy- und Stand-Up-Stars gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen, dürfen aber dabei nicht ihr Gesicht verziehen. Stand-Up, Improvisation und Körperverrenkungen sind aber erlaubt. Das Vorhaben wird haargenau gefilmt und Michael Bully Herbig sucht mit der Kamera nach jeder noch so kleinen Gesichtsentgleisung. Wer lacht, muss die Show verlassen und hat seine Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro verspielt - wenn das mal kein Grund für ein Poker-Face ist. Den Gewinn behalten die Promis nicht selbst, er wird an einen guten Zweck gespendet.

"LOL: Last One Laughing": Infos zur Übertragung

"LOL: Last One Laughing" wird bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Die erste Staffel wurde wöchentlich als Doppelfolgen ausgestrahlt, ob Amazon Prime das allerdings in Staffel 2 ähnlich handhabt, steht noch nicht fest. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 7,99 Euro im Monat. Bei einer jährlichen Einmalzahlung fallen 5,75 Euro monatlich gerechnet an.

Zusatzinfos zu LOL: Last One Laughing

"LOL: Last One Laughing" wird von Constantin Entertainment produziert.

Produzent: Otto Steiner

Regisseur: Ladislaus Kiraly .

. Die Sendung ist eine Adaption der japanischen Amazon Original Serie, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental

Original Serie, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental "LOL: Last One Laughing war bereits ein Hit bei Prime Video in Japan , Mexiko und zuletzt Australien ", sagte Philip Pratt , Head of German Originals, der Amazon Studios .

