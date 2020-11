vor 16 Min.

LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht: Sendetermin und Gäste heute - Vorschau zu Folge 4

"LUKE! Die Greatnightshow" 2020 geht heute am 6.11.20 mit Folge 4, "Deutschland lacht", bei Sat.1 weiter. Sendetermin und Gäste - hier in der Vorschau gibt es die Infos.

Von Elisa Jebelean

"Die Greatnightshow" mit Luke Mockridge geht heute am Freitag, 6.11.20, mit " Deutschland lacht" in eine neue Runde. Wie üblich spricht Luke vorerst über aktuelle Themen der Woche, bis es um das eigentliche Thema des Abends geht und in Folge 4 ist das: Lachen. 16 Stand-Up-Comedians aus ganz Deutschland treten gegeneinander an und die Zuschauer dürfen am Ende per Live-Voting entscheiden, welches Bundesland das Rennen macht. Sendetermin, Übertragung und Gäste - lesen Sie hier in der Vorschau alle Infos zu "LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht".

Vorschau - "LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht": Übertragung heute live im TV und Stream

"LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht" ist heute am Freitag, 6. November, im Fernsehen bei Sat.1 zu sehen. Die Sendung startet um 20.15 Uhr und läuft üblicherweise etwa 2,5 bis drei Stunden. Wer die Folgen lieber als Stream sehen möchte, wird bei Joyn fündig. Dort stehen die aktuellen Folgen nach der Ausstrahlung als Gratis-Stream bereit. Wer die Show allerdings ohne Werbung sehen möchte, braucht ein Plus-Abo.

"LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht": Sendezeit und Sendetermine

"LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht" ist Folge 4 von Staffel 2 der "Greatnightshow" mit Luke Mockridge. "Deutschland lacht" wird als Live-Show gezeigt. Hier der Überblick zu Sendeterminen und Sendezeit der kommenden Folgen:

Folge Titel Datum Uhrzeit Sender 4 6. November: " Deutschland lacht!" Freitag, 6. November 20.15 Uhr Sat.1 5 " Luke – Die Band 2020" Freitag, 13. November 20.15 Uhr Sat.1 6 " Luke vs. Köln " Freitag, 20. November 20.15 Uhr Sat.1

"LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht" - Das sind die Gäste heute am 6.11.20

Für jedes Bundesland tritt ein Comedian auf. Hier der Überblick:

Maxi Gstettenbauer für Bayern

für Bayern Jonas Greiner für Thüringen

für Miss Allie für Niedersachsen

Faisal Kawusi für Hessen

Willi Fries für das Saarland

für das André Herrmann für Sachsen-Anhalt

für Özcan Cosar für Baden-Württemberg

für Moritz Neumeier für Schleswig-Holstein

für Rainald Grebe für Brandenburg

für Dennis aus Hürth für Bremen

für Maria Clara Groppler für Berlin

für Till Reiners für Rheinland-Pfalz

Abdelkarim für Mecklenburg-Vorpommern

Kay Ray für Hamburg

für Hamburg The Fuck Hornisschen Orchestra für Sachsen

Tahnee für NRW

"LUKE! Die Greatnightshow - Deutschland lacht" findet ohne Publikum statt.

