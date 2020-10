23.10.2020

LUKE! Die Greatnightshow: Heute am Freitag, 23. Oktober 2020, mit den Family Games

Heute Abend zeigt Sat.1 die "LUKE! Die Greatnightshow" mit der Sonderausgabe "Family Games". Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie in unserer Vorschau.

"LUKE! Die Greatnightshow": Wann kommt die Sendung "Family Games"?

Die Sonderausgabe "Family Games" der "LUKE! Die Greatnightshow" kommt heute Abend um 20.15 Uhr bei Sat.1.

"LUKE! Die Greatnightshow": Heute mit "Family Games"

Um was geht es eigentlich in der Sonderausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow"? Zwei Familien treten gegeneinander an. Da wäre auf der einen Seite die Familie Dederichs aus Mechernich mit Mutter Katja, Vater André, Sohn Noel, Tochter Philine und Onkel Karl-Heinz. Gegen Sie tritt die Familie van Groeningen mit Mutter Stephanie, Vater Reinier, Sohn Tom, Tochter Emma, Oma Thérèse aus Dormagen an.

Luke Mockridge hat verschiedene Challenges für die Familien vorbereitet: Kinder müssen Autos einparken, Eltern spielen "Der Boden ist Lava" und Senioren dürfen sich an Videospielen probieren. Denn die vermeintlichen Stärken der jeweiligen Generationen werden ein wenig durcheinander gebracht.

"LUKE! Die Greatnightshow": Was steht bei den "Family Games" auf dem Spiel?

Die Familien spielen nicht nur um die Ehre, sondern auch um einen Traumurlaub. Wohin der geht, ist aber noch nicht bekannt.

Mit der Sonderausgabe "Family Games" startet auch die zweite Staffel von "LUKE! Die Greatnightshow". Jede der einzelnen Folgen steht dabei unter einem speziellen Motto. Schon nächsten Freitag, 30.10.2020, kommt Folge 2 mit einem "Halloween - Gamenight"-Special um 20.15 Uhr auf Sat.1.

"LUKE! Die Greatnightshow": Die Sendetermine von Staffel 2

Das sind die weiteren Sendetermine von Staffel 2 der "LUKE! Die Greatnightshow":

Ausgabe Datum Family Games 23.10.2020 Halloween - Gamenight 30.10.2020 Deutschland lacht 6.11.2020 Luke – Die Band 2020 13.11.2020 Luke vs. Köln 20.11.2020

