LUKE! Die Umwelt und ich am 15.3.21 auf Sat.1: Gäste und Vorschau

"LUKE! Die Umwelt und ich" ist heute im TV zu sehen. In unserer Vorschau erhalten Sie alle Infos zu den Gästen, dem Sendetermin, der Sendezeit und der Übertragung.

Im Rahmen der "SAT.1 Waldrekord-Woche" stellt sich auch Luke Mockridge einem Selbst-Experiment: In der Nähe von Köln geht der Comedian von Haustür zu Haustür und versucht die Einwohner zu animieren zu recyclen und Strom zu sparen. Wen die Folge inspiriert kann sich selbst an den Baumspende-Aktionen von Sat.1 über die Seite waldrekord.de beteiligen. Für jeden gespendeten Euro wird laut Sat.1 ein Baum gepflanzt.

Hier in der Vorschau lesen Sie mehr zu den Gästen und dem Ablauf von "LUKE! Die Umwelt und ich".

"LUKE! Die Umwelt und ich" heute: Sendetermin und Sendezeit

Wieder kommt eine neue Folge von "LUKE! Die Greatnightshow" im TV bei Sat.1. Dieses mal dreht sich die Folge um das Thema Umwelt. Der Sendetermin:

"LUKE! Die Umwelt und ich" läuft heute am Montag, 15.03.2021 um 20.15 Uhr auf Sat.1 .

"LUKE! Die Umwelt und ich": Die Gäste im Überblick

Im Studio müssen die Promi-Gäste sich wieder einem Quiz stellen. In "Wer wird MÜLLionär?" geht es dieses Mal nicht um Geld. Diese Gäste sind in der Folge dabei:

Thorsten Legat

Janine Pink

Julian F. M. Stoeckel

Clueso

"LUKE! Die Umwelt und ich": (v.l.n.r.) Julian F.M. Stoeckel; Janine Pink; Thorsten Leg

Vorschau - um was geht es in "LUKE! Die Umwelt und ich"?

Die Show steht unter dem Motto Umwelt und Nachhaltigkeit. Luke Mockridge macht es sich zur Aufgabe die Einwohner und Einwohnerinnen in einem Dorf in der Nähe von Köln vom Recyclen und Stromsparen zu überzeugen. Wenn es die Teilnehmer nach Luke Mockridges Hausbesuch schaffen genügend Strom einzusparen, spendet der Entertainer 10.000 Bäume und dreht für das Dorf einen Imagefilm. Um selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, erstrampelt Luke Mockridge in der neuen Folge die Energie für den Auftritt von Clueso - er versucht es zumindest. Außerdem tritt der Entertainer in einem großen Weltkugel-Kostüm auf.

LUKE! Die Umwelt und ich Bild: SAT.1 / Steffen Z. Wolff

Mark Land, stellvertretender SAT.1-Senderchef sagte vor der Folge: "Am Freitag werden wir [...] live mit Luke Mockridge schauen, was wir mit der Unterstützung unserer Zuschauer*innen erreichen konnten und sind sicher, gemeinsam ein wichtiges Zeichen für die Zukunft zu setzen." Die Sendung läuft allerdings am Montag. Vielleicht hat sich nach dem Zeitpunkt des Interviews der Sendetermin noch geändert.

Übertragung im TV und Stream - "LUKE! Die Umwelt und ich"

"LUKE! Die Umwelt und ich" ist am 15. März im TV bei Sat.1 zu sehen. Wer an diesem Termin keine Zeit hat kann sich die Wiederholung ebenfalls auf Sat.1 ansehen. Hier finden Sie einige Eckdaten zur Übertragung:

Übertragung im TV : Sat.1

: Wiederholung im TV : Sat.1 am 18.3.21 um 23.50 Uhr

: am 18.3.21 um 23.50 Uhr Folgen im Stream: Sat.1.de

Luke Mockridge kurz vorgestellt

Luke Mockridge wurde am 21. März 1989 in Bonn geboren. Nach seinem Schulabschluss studierte er Medien- und Kommunikationswissenschaften in Kanada. Mittlerweile ist der 31-Jährige als Komiker, Produzent, Autor, Moderator und Schauspieler tätig und konnte bereits zahlreiche Preise (Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis, Bambi, Grimme Preis) gewinnen. Er geht regelmäßig mit seinen Solo-Programmen in ganz Deutschland auf Tour, ist aber auch in seinen eigenen Sendungen zu sehen. Auf Sat.1 ist er seit 2015 mit seiner Sendung "Luke! Die Greatnightshow" zu sehen. In jeder Folge stehen andere Themen im Mittelpunkt.

