vor 46 Min.

Lady Gaga spricht erstmals über die Trennung von Christian Carino

Das Liebes-Aus zwischen Lady Gaga und Christian Carino ist seit Monaten bekannt. Nun äußerte sich die Popsängerin erstmals zur Trennung von ihrem Ex-Verlobten.

Die US-amerikanische Popsängerin Lady Gaga hat sich bei einem Konzert erstmals öffentlich zu ihrer Trennung von Christian Carino geäußert. Bereits im Februar bestätigte ein Sprecher der Sängerin und Schauspielerin die Auflösung der Verlobung , Lady Gaga selbst kommentierte ihre Trennung bislang nicht in der Öffentlichkeit. Unterdessen kursieren Gerüchte über eine Trennung von Bradley Cooper und Irina Shayk.

Lady Gaga bestätigt Trennung während Konzerts in L.A.

Während eines Konzerts am Sonntagabend in Las Vegas brach die Popsängerin nun ihr Schweigen, wie US-Medien berichten. Demnach habe sie ein Lied während ihrer "Jazz & Piano"-Show an die Zeit erinnert, als sie mit Carino verlobt war. "Das letzte Mal, als ich dieses Lied gesungen habe, hatte ich einen Ring an meinem Finger. Diesmal wird es also anders sein", soll die US-Sängerin gesagt haben, wie Konzertbesucher bestätigen. Anschließend sang sie "Someone to Watch Over Me".

Ihren Verlobungsring trug Lady Gaga bereits während der Grammy-Verleihung am 10. Februar nicht mehr - kurz bevor die Trennung offiziell bestätigt wurde. Den Kommentar zur Auflösung ihrer Verlobung wiederholte Lady Gaga in den sozialen Medien nicht. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin am Dienstag lediglich ein Video der Aftershow "After Dark", die ihr Bandleader Brian Newman im NoMad Las Vegas organisierte.

Lady Gaga: Fans spekulieren über Affäre mit Bradley Cooper

Nachdem Fans bereits monatelang über eine Verlobung von Lady Gaga mit Chrisitan Carino spekuliert hatten, bestätigte die Sängerin diese im Oktober vergangenen Jahres. Als das Liebes-Aus zwischen Lady Gaga und dem Talentmanager dann Anfang des Jahres bekannt wurde, wurden keine näheren Informationen mitgeteilt. Zu den Gründen der Trennung schweigt der Popstar bis heute.

Es kursieren jedoch Gerüchte, Lady Gagas Zusammenarbeit mit Bradley Cooper könnte den Anlass dazu gegeben haben. Nicht zuletzt seit ihrer gemeinsamen Performance des Songs "Shallow" aus dem Musikdrama "A Star is Born" bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gibt es Spekulationen über eine Affäre zwischen der 32-Jährigen und dem Schauspieler.

Medien: Bradley Cooper und Irina Shayk sollen sich getrennt haben

Bislang dementiere beide jegliche Gerüchte. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live" erklärte Lady Gaga nach den Oscars: "Ja, die Leute haben Liebe gesehen. Aber stellt euch vor, genau das wollten wir euch sehen lassen." Anschließend fügte sie hinzu: "Ich bin eine Künstlerin. Ich nehme an, wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben euch reingelegt."

Fans spekulieren nicht zuletzt seit der Oscar-Performance über eine Affäre zwischen Lady Gaga und dem 44-Jährigen. Bei Bradley Cooper und dem russischen Model Irina Shayk soll der Haussegen Gerüchten zufolge zudem seit einiger Zeit schief hängen. Welche Rolle die Popsängerin dabei spielt, ist bislang unklar. Wie die britische Sun berichtet, soll Shayk inzwischen mit der gemeinsamen Tochter Lea De Seine ausgezogen sein. Offiziell hat das Paar die Trennung bislang nicht bestätigt. (ahell)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen