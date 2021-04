Laim und die Tote im Teppich in der ZDF-Mediathek: Stream, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt den Film "Laim und die Tote im Teppich" in der Mediathek. Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung? Wo ist der Stream zu finden?

Der April bleibt spannend: Das ZDF zeigt den Film "Laim und die Tote im Teppich" in der Mediathek. Wir haben Ihnen zusammengestellt, wo der Stream abrufbar ist, welche Schauspieler mit von der Partie sind und wie die Handlung von "Laim und die Tote im Teppich" ist.

"Laim und die Tote im Teppich" als Stream in der ZDF-Mediathek

"Laim und die Tote im Teppich" ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Film dauert 88 Minuten.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Laim und die Tote im Teppich"

Es ist ein in vielerlei mysteriöser Fall, der sich Laim und seinen Kollegen offenbart: Auf der Theresienwiese in München wird der Leichnam einer Frau gefunden - ausgerechnet in einem Müllcontainer. Die Identität der Frau ist unklar, sie trug keine Papiere bei sich. Die Leiche ist eingewickelt in einen Teppich.

Als hilfreich bei den Ermittlungen stellt sich schnell der Fund eines Autos heraus, dass die Polizeibeamten neben dem Fundort der Leiche finden. Die Spuren führen Lukas Laim und seinen Kollegen Anton Simhandl zu Hans Heinrich "Hinni" Feuer.

Feuer unterrichtet Fechten. Die Ermittler fahren zu ihm in die Wohnung. Gerade zur rechten Zeit, wie es scheint: Feuer selbst hatte gerade die Polizei gerufen. Unbekannte seien in sein Zuhause eingebrochen. Als Diebesgut gibt Feuer neben seinem Auto auch einen Perserteppich an.

Laim hat Zweifel an der Version von Feuer. Auch das Alibi, das ihm Zeugen aus bester Gesellschaft geben, kann die Ermittler nicht final von Feuers Unschuld überzeugen. Zu viele Indizien sprechen gegen den Mann.

Laim und Simhandl tauchen immer tiefer in ihre Ermittlungen ein. Dabei eröffnen sich den beiden ungeahnte Zusammenhänge. Als Feuer plötzlich doch den Mord gesteht, zweifeln die Experten wiederum an dieser Version. Zu viele Ungereimtheiten sind mittlerweile aufgetaucht.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Laim und die Tote im Teppich" im Cast

Lukas Laim - Max Simonischek

- Anton Simhandl - Gerhard Wittmann

- Hans Heinrich "Hinni" Feuer - Shenja Lacher

- Isabel Serner - Tinka Fürst

- Andreas Hermaneder - Heinz-Josef Braun

Lutz Grindel - Helmfried von Lüttichau

Bernd Moers - Peter Knaack

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.