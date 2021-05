Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee heute am 26.5.21 im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt heute am 26.5.21 den Krimi "Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im ZDF: Heute läuft der "Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee". Hier finden Sie alle Informationen: Wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler dabei sind, wie die Handlung ist und ob es "Das Mädchen aus dem Bergsee" auch als Stream in der Mediathek gibt.

"Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee" heute am 26.5.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee" ist heute am Mittwoch, 26. Mai 2021, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Das Film hat eine Spieldauer von 89 Minuten. Wer am Mittwochabend schon etwas anderes vorhat, der kann "Das Mädchen aus dem Bergsee" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek sehen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee"

Es ist eine Rückkehr in wunderschöne Landschaften, die für Polizistin Lisa Kuen die Welt bedeutet haben. Als Kind hat sie hoch in den Bergen Stunde um Stunde verbracht. Die atemberaubende Natur hat sie ein ums andere Mal verzaubert. Umso krasser ist es für sie, als sie zu einem Gewaltverbrechen just an diesen einen schönen Bergsee gerufen wird. Auf dem Boden des Sees wurde der tote Körper einer Frau entdeckt. Sehr schnell steht fest: Ein Unbekannter hat die Frau umgebracht.

Bei ihren Ermittlungen muss Kuen ins Rotlichtmilieu eintauchen. Eine erste Spurensuche führt sie in ein Bordell in Innsbruck. Dort hatte die Tote als Prostituierte ihr Geld verdient. Frieda war ihr Name. Sie hatte geträumt davon, endlich ihre leiblichen Eltern ausfindig zu machen. Ein Traum, der offensichtlich sehlbst vor ihrer besten Freundin Tamara geheim blieb. Ein Fakt, der Lisa Kuen etwas spanisch vorkommt.

Für Lisa stellen sich schnell aber noch weitere Herausforderungen. Immer mehr verwebt sich ihr aktueller Fall mit der eigenen Lebensgeschichte. Die Polizistin hat eine schlimme Zeit hinter sich. Ihre Schwester Anna starb vor ein paar Jahren, das Verhältnis zwischen Lisa und ihrer Familie ist mit "zerrüttet" noch beschönigend beschrieben.

Mit Fortdauer der Ermittlungen muss sich Lisa immer mehr auch ihrer eigenen Geschichte stellen - eine schmerzhafte und aufreibende Zeit beginnt.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Landkrimi - Das Mädchen aus dem Bergsee" im Cast

Lisa Kuen - Patricia Aulitzky

- Alexander Yüsüf-Demir - Dominik Raneburger

Tamara - Maresi Riegner

Franz Kindl - Fritz Egger

- Carla - Anna Thalbach

Hary Hainl - Fabian Schiffkorn

Oberst Günther Schupp - Harald Windisch

- Alina - Antonia Moretti

- Frau Hainl - Bettina Mittendorfer

Georg - Leander Lichti

Mutter Herta - Brigitte Jaufenthaler

Onkel Willi - Johann Nikolussi

Herr Goldbacher - Roland Silbernagl

Gerichtsmedizinerin Dr. Gabi - Laila Alina Monterey

Frieda Goldbacher - Lisa Stadler

Pfarrer - Peter Mitterrutzner

Chef Kaffeehaus - Helmuth A. Haeusler

Moderator - Reinhard Forcher

Tom - Philipp Karlsbader

Türsteher - Thomas Gassner

Kirchenwirt - Konrad Hochgruber

Juwelierin - Carmen Gratl

Anna Kindl - Nora Schernthaner

- Roxy - Daniela Bjelobradic

Kollege Polizist - Marc Brugger

Moderator - Roland Testor

Lisa Kuen (5 Jahre) - Keana Miller

(AZ)

