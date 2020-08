vor 49 Min.

"Landkrimi: Das dunkle Paradies": TV-Termin, Handlung, Darsteller, Trailer

"Landkrimi: Das dunkle Paradies" ist demnächst im TV zu sehen. Hier finden Sie alles über TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer.

Von Tanja Schauer

"Landkrimi: Das dunkle Paradies" läuft bald im ZDF. Wann wird der Spielfilm ausgestrahlt? Worum geht es? Alles über TV-Termin, Handlung und Darsteller erfahren Sie hier. Außerdem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie.

TV-Termin von "Landkrimi: Das dunkle Paradies"

"Landkrimi: Das dunkle Paradies" ist am Montag, 24.08.20 um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

"Landkrimi: Das dunkle Paradies": Die Handlung

Franziska Heilmayr, die Postenkommandantin aus Krimml stolpert geradezu in ihren neuen Fall: Ein Edel-Callgirl wird in Zell am See ermordet aufgefunden und der erste Verdacht fällt auf Roland, den Bruder ihrer Freundin Anni.

Diese bittet sie, sich dem Fall zu widmen, um die Unschuld ihres Bruders zu beweisen. Ihr ehemaliger Kollege, der leitende Kriminalbeamte Martin Merana hält von ihrem Zutun jedoch nichts. Nach und nach schafft es die Beamtin jedoch, Martin zu überzeugen und die beiden Ermitteln gemeinsam in der Kleinstadt. Dabei stoßen sie auf dunkle Geheimnisse und Verschwörungen, die bis in Regierungskreise reichen.

Darsteller der Besetzung: Schauspieler von "Landkrimi: Das dunkle Paradies":

Darsteller Rolle Manuel Rubey Kommissar Martin Merana Stefanie Reinsperger Postenkommandantin Franziska Heilmayr Gerhard Greiner Peter Ankerl Wolfgang Rauh Roland Teichtner Andrea Wenzl Anni Lichtauer Michael Menzel Florian Bernsteiner Ulrike Beimpold Franziskas Mutter Peter Strauss Franziskas Vater Morteza Tavakoli Khaleed Nikolaus Paryla Leopold „Poidl“ Mitterrupfner Muriel Baumeister Beate Rottner Oliver Karbus Hans Loacker Tobias Ofenbauer Werner Clara Mühlthaler Mia Philippe Matic-Arnauld des Lions Mathis Benoit

"Landkrimi: Das dunkle Paradies": Trailer zum Film

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen