"Landkrimi - Steirerrausch" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 16.12.21 den Film "Landkrimi - Steirerrausch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Zeiten Mitte Dezember: Die ARD strahlt "Landkrimi - Steirerrausch" aus. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit in der Episode? Welche Handlung erwartet Sie? Gibt es die Möglichkeit, den Film auch vorher oder danach als Stream in der Mediathek anzuschauen? Wir beantworten Ihre Fragen.

TV-Termin: "Landkrimi - Steirerrausch" am 16.12.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Landkrimi - Steirerrausch" läuft am Donnerstag, 16. Dezember 2021, in der ARD. Beginn ist wie gehabt um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten rund 90 Minuten Spannung. Der Donnerstagskrimi steht außerdem auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Landkrimi - Steirerrausch"

Gruselzeit in der Steiermark: Zu Halloween passieren kuriose Dinge inmitten imposanter Natur. Resi Fuchs exerziert fragwürdige Rituale mit ihren Freundinnen und Freunden. Resis Mutter Sabine hat sich mit Vera, einem professionellen Medium, zur späten Sitzung verabredet. Gerade, als Kontrollgeist Kornelius zu Sabine spricht, schnellt eine Patrone durch die Luft. Der Schuss trifft die Winzerin tödlich, jeder Rettungsversuch bleibt erfolglos.

Video: ProSieben

LKA-Kommissar Sascha Bergmann und Kollegin Anni Sulmtaler machen sich an die Ermittlungen. Sie sind gerade erst als Ermittlungsduo zusammengewachsen und haben sogleich einen schwierigen Fall vor sich. Schnell nehmen sie Sabines Ehemann Pepi unter die Lupe. Er ist passionierter Schütze, weiß angeblich nichts über den Verbleib seines Gewehrs.

Wenig hilfreich ist auch Vera, die zum Tatzeitpunkt in Ohnmacht gefallen ist. Auch Kornelius kann nichts zur Aufklärung beitragen. Eine weitere Spur führt die Expertin und den Experten schließlich zu Dr. Stelzhammer. Er hat Vera seit einiger Zeit auf dem Kieker, möchte ihr die dunklen Kräfte austreiben.

Gelingt es Bergmann und Anni, rechtzeitig die Puzzleteile zusammenzufügen, ehe noch mehr Unglück passiert?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Landkrimi - Steirerrausch" im Cast

Sascha Bergmann - Hary Prinz



- Hary Prinz Eva Merz - Eva Herzig



Anni Sulmtaler - Anna Unterberger

Nicole Sturm - Bettina Mittendorfer

- Vera - Adele Neuhauser

Richie - Dominik Maringer

Dr. Stelzhammer - Eisi Gulp

Pepi Fuchs - Christoph Krutzler

"Landkrimi - Steirerrausch" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Film "Landkrimi - Steirerrausch" interessiert Sie, Sie haben aber am Donnerstag schon etwas anderes vor? Kein Problem: Den Krimi finden Sie auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)