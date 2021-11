Landkrimi - Steirertod in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 13.11.21 "Landkrimi - Steirertod". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im November: Die ARD strahlt "Landkrimi - Steirertod" aus. Sie suchen nach Informationen zum Film? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Landkrimi - Steirertod" heute am 13.11.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Landkrimi - Steirertod" ist heute am Samstag, 13. November 2021, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf rund 90 Minuten Unterhaltung freuen. Wer am Samstag schon etwas anderes vorhat, braucht sich nicht ärgern: "Landkrimi - Steirertod" steht auch als Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Landkrimi - Steirertod"

Alles sieht nach einem Serienmord aus, als in kurzer Abfolge gleich zwei tote Prostituierte aufgefunden werden. Für Kommissarin Sandra Mohr ist klar, dass sie nach einem Täter suchen muss. Ihr Chef Sascha Bergmann sieht das anders. Für ihn reicht die aktuelle Beweislage nicht für solch ein Fazit. Er hat ohnehin gerade wenig Interesse daran, den Fall aufzuklären. Viel wichtiger scheint ihm aktuell eine anstehende Beförderung zu sein.

Umso überraschter ist Bergmann, als die Landespolizeidirektion eine Frau auf den gewünschten Chefposten setzt. Und zwar nicht irgendeine Frau, sondern ausgerechnet seine Ex-Freundin Nicole Sturm, die er für eine andere hat sitzen lassen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine harmonische Zusammenarbeit.

Als die hochschwangere Polizistin Sandra auf dem abendlichen Nachhauseweg eine verdächtige Situation mit einer Prostituierten beobachtet, kommt es zum Drama: Ein Schuss schnellt durch die Dunkelheit, das Opfer und der Täter fliehen. Gelingt es den Ermittlern, rechtzeitig Klarheit in den Fall zu bringen, ehe es weitere Opfer gibt?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Landkrimi - Steirertod" im Cast

Sandra Mohr - Miriam Stein

- Sascha Bergmann - Hary Prinz

- Hary Prinz Daniel - Johannes Nussbaum

Eva Merz - Eva Herzig

- Anni Sulmtaler - Anna Unterberger

Nicole Sturm - Bettina Mittendorfer

- Harald Gratzl - Wolfgang Rauh

- Bianca - Lara Mandoki

Kitty - Ewa Placzynska

Oberst Kräuter - Franz Buchrieser

Gerichtsmediziner - Helmut Köpping



"Landkrimi - Steirertod" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse an "Landkrimi - Steirertod", aber am Samstag keine Zeit? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

