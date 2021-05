Landkrimi - Waidmannsdank im ZDF: Handlung, TV-Termin, Darsteller

Das ZDF zeigt heute am 31.5.21 den "Landkrimi - Waidmannsdank". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimizeit Ende Mai im ZDF: Der Sender bringt "Landkrimi - Waidmannsdank" auf die Bildschirme der Deutschen. In diesem Text haben wir Ihnen alle wichtigen Infos zusammengestellt: Welche Schauspieler sind mit von der Parte? Wann ist der TV-Termin genau? Gibt es einen Stream in der Mediathek? Wie ist die Handlung von "Landkrimi - Waidmannsdank"?

"Landkrimi - Waidmannsdank" am 31.5.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Landkrimi - Waidmannsdank" läuft am heutigen Montag, 31. Mai 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten 90 packende Minuten. Sie haben am Montagabend schon was vor? Kein Problem: Sie können sich "Landkrimi - Waidmannsdank" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Landkrimi - Waidmannsdank"

Das Leben im Dorf ist eigentlich sehr idyllisch. In schöner Landschaft pflegen die Bewohner ein gutes Miteinander. Oder trügt der Schein? Als ein Mann von einem Hochsitz fällt und ums Leben kommt, sieht nur fürs Erste alles nach einem Unfall aus. Die beiden Dorfpolizisten Georg Treichel und Martina Schober bemerken schnell, dass ein Unbekannter die Sprossen der Leiter manipuliert hat. Ist das Miteinander etwa doch nicht so harmonisch? War es Mord?

Die Polizisten nehmen die Ermittlungen auf. In ihren Fokus rückt schnell Jäger Flattacher. Er hatte den Verunglückten als Erstes entdeckt. Weil er etwas mit dem Tod zu tun hat?

Mit der Idylle und der Ruhe scheint es ohnehin erst mal vorbei. Ein Unbekannter feuert Schüsse auf das Auto, in dem Treichel und Bauer Hannes Guggenbauer senior fahren. Der Bauer kommt zum Glück mit nur leichten Verletzungen davon. Treichel hingegen fällt ins Koma.

Von nun an unterstützt Oberinspektorin Acham aus Klagenfurt Martina Schober bei dem Fall. Zu ihrem Missfallen stellt auch Jäger Flattacher Ermittlungen auf eigene Faust an. Schnell geraten alle Dinge aus den Fugen, jeder misstraut dem anderen. Gefährdet das die Aufklärung?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Landkrimi - Waidmannsdank" im Cast

Martina Schober - Jutta Fastian

- Oberinspektorin Acham - Pia Hierzegger

Hannes Guggenbauer jun. - Robert Stadlober

Flattacher - Johannes Flaschberger

Hannes Guggenbauer sen. - Helmut Bohatsch

Georg Treichel - Peter Raffalt

- Betti Skawronek - Karolina Lodyga

Harry Weinisch - Michael Pink

Gretl - Doris Dexl

Ernst Huber - Arnold Dörfler

