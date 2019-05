vor 33 Min.

"Last Blood": Erster Trailer zu Rambo 5 mit Sylvester Stallone

Im September kehrt Slyvester Stallone als Rambo auf die Leinwand zurück. Vier Monate vor dem Kinostart von "Last Blood" gibt es nun einen ersten Trailer.

Knallhart und rachsüchtig schlägt die Action-Ikone Sylvester Stallone in dem ersten Trailer für "Rambo: Last Blood" zu. Vier Monate vor dem Kinostart der fünften "Rambo"-Folge haben die Produzenten am Donnerstag den eineinhalbminütigen Teaser ins Netz gestellt. Darin metzelt der ergraute Vietnamkriegsveteran John Rambo seine Gegner mit Messern, Gewehren und Pfeil und Bogen nieder. "Der Tod wird kommen und sie können nichts dagegen tun", warnt Rambo mit knorriger Stimme seine Gegner. Er nimmt es in Mexiko mit einem mörderischen Kartell auf, als die Tochter einer Bekannten entführt wird.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der "Rambo"-Folge ging der Trailer ebenfalls am Donnerstag online. Seither wurde er bereits mehr als 26.000 Mal aufgerufen - in weniger als 24 Stunden.

Rambo 5: "Last Blood" kommt im September ins Kino

Stallone war 36 Jahre alt, als der Originalstreifen "Rambo" 1982 in die Kinos kam. Weitere drei Male verkörperte er in der Action-Reihe den Ex-Soldaten, zuletzt im Jahr 2008. Für "Rambo 4" schrieb er auch das Drehbuch und führte Regie.

Der fünfte Teil unter der Regie von Adrian Grunberg soll Mitte September weltweit in die Kinos kommen - Stallone ist dann 73 Jahre alt. (dpa)

