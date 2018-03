17:06 Uhr

"Late Night Berlin": Montag startet Klaas Heufer-Umlaufs Show-Solo

Harald Schmidt beherrschte die große Kunst der Late Night Show. Viele folgten ihm und holten sich eine blutige Nase. Jetzt versucht sich Klaas Heufer-Umlauf.

Late Night im TV - funktioniert das noch? Keiner der großen Fernsehsender setzt nach dem Abgang von Großmeister Harald Schmidt auf das aus den USA stammende Format mit Mischung aus Witz, Unterhaltung, Politik und Musik. Auch Stefan Raab ist nicht mehr präsent und Jan Böhmermann sammelt derzeit sein Publikum einmal die Woche auf ZDFneo ein - in der Nische.

Und sonst? Jetzt kommt Klaas Heufer-Umlauf (34), dieses Mal ohne Dauerpartner Joko Winterscheidt, mit einem neuen Anlauf. Einmal die Woche, von diesem Montag an wöchentlich auf ProSieben um 23 Uhr, richtet er den Blick des noch nicht vom Schlaf übermannten Publikums auf die neue Show "Late Night Berlin". Alle Themen sollen bei ihm einen Platz bekommen, kündigt der Münchner Privatsender an: von der großen Politik bis zu den Kardashians.

Und warum verbirgt sich jetzt die Hauptstadt im Titel? "Es muss nicht alles mit Berlin zu tun haben, aber Berlin ist das Symbol für die eine Stadt in Deutschland, in der man alles erleben kann", sagte der gebürtige Niedersachse und Neu-Berliner Heufer-Umlauf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Dort kriegt man alles mit. Das ist - sagen wir mal - in Oldenburg anders."

"Late Night Berlin" kommentiert das Geschehen in der Welt

Und was unterscheidet nun die neue Show vom , den Heufer-Umlauf und Winterscheidt bis zum Juni 2017 gemeinsam betrieben ? "Wer das regelmäßig gesehen hat, hat gemerkt, dass wir uns im Wesentlichen im eigenen Kosmos bewegt haben", sagte Heufer-Umlauf. "Es ging sehr um uns selbst. Die neue Late Night ist nach außen gerichtet und hat eher eine kommentierende Funktion für die Dinge, die sich in der Welt ereignen."

Vier Jahre blödelten sich Joko Winterscheidt (l) und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam durch die Late-Night-Show "Circus HalliGalli". Bild: Jörg Carstensen, dpa (Archivbild)

Hierzulande vermissen noch manche Zuschauer ihre regelmäßige Verabredung mit dem Entertainer Harald Schmidt. "Man hat sehr wenige Referenzen in Deutschland", so Heufer-Umlauf. "Man erinnert sich an Schmidt, Jan Böhmermann oder Stefan Raab - das sind im Prinzip die einzigen, die Late Night über längere Zeit gemacht haben."

Sein Format werde sich stark um seine Persönlichkeit aufbauen. "Deswegen habe ich gar nicht so viele andere Late Night Shows gesehen, um mich nicht an Elementen zu orientieren, die nicht meine eigenen sind."

Klaas Heufer-Umlauf begrüßt Anne Will als ersten Interview-Gast

Zu den Standard-Elementen der Show gehören Interviewpartner, Einspielfilme und Musik. ARD-Talkerin Anne Will ist sein erster Gast am Montag. Wie lange mag denn nun die Halbwertzeit von Late Night Berlin sein? "Ich gehe von einem langen Atem aus. Die Überprüfung, ob die Sendung funktioniert, wird vielleicht etwas länger dauern als bei anderen Sendungen."

Und er will nicht ausschließen, dass die Sendung eines Tages häufiger in der Woche läuft. "Und wenn die Show in einem Jahr auch noch gut funktioniert, reden wir sicher mal über so etwas. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg."

Das sind Joko und Klaas 1 / 10 Zurück Vorwärts Das Moderatorenduo besteht aus Joachim Cornelius "Joko" Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Als Team standen sie zum ersten Mal bei "MTV Home" von 2009 bis 2011 vor der Kamera - der Startschuss ihrer gemeinsamen Karriere.

Von 2010 bis 2012 moderierten Joko und Klaas zwei Staffeln des Comedyquiz "Ahnungslos". In der ProSieben-Sendung konfrontierten sie Passanten mit Fragen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Von 2011 bis 2012 präsentierten das Moderatorenduo die Spieleshow "17 Meter", in der Kandidaten einen 17 Meter langen Parcours bewältigen und dabei Begriffe erraten mussten.

2011 wechselten Joko und Klaas von MTV zum Sender ZDFneo und moderierten dort die Sendung "neoParadise", die als inoffizieller Nachfolger von "MTV Home" galt.

Im selben Jahr moderierten sie die Sendung "Joko und Klaas - Die Rechung geht auf uns".

2012 startete das Erfolgsformat "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" auf ProSieben. Ende des Jahres wurde bekannt, dass die beiden Moderatoren ZDFneo wieder verlassen würden.

Vom 25. Februar 2013 bis 20. Juni 2017 führten Joko und Klaas durch die Late-Night-Show "Circus HalliGalli". Das Konzept ähnelte dem von "MTV Home" und "neoParadise".

2014 startete die neue Spielesendung "Mein bester Feind" auf ProSieben mit dem Duo als Moderatoren. Bis 2016 liefen insgesamt je sechs Episoden in drei Staffeln. ProSieben verhängte dem Format eine vorübergehende Sendepause.

Seit 9. Februar 2018 sitzt Joko Winterscheidt ohne Kumpel Klaas in der Jury von "Das Ding des Jahres". Stefan Raab dachte sich die Erfindershow für ProSieben aus.

Am 12. März 2018 tritt Klaas Heufer-Umlauf in"Berlin Late Night" in die Fußstapfen von Harald Schmidt und Stefan Raab. Immer montags, 23 Uhr, lädt sich der Talkmaster illustre Gäste ein.

Sein Alter Ego Joko Winterscheidt, mit dem er bisher fast ausschließlich zusammen eine Show nach der anderen gestemmt hat, muss sich dann auch ein wenig gedulden. "Ich bin gerade komplett im Late-Night-Tunnel", so Heufer-Umlauf. "Das ist eine Mischung aus: Welchen Satz sage ich am Anfang und wo sind die Parkplätze? Ich muss mich erstmal orientieren. Aber wir reden miteinander. Ich will mit Joko noch eine Menge zusammen machen. Deswegen haben wir die Dosierung etwas runtergefahren, damit es länger haltbar ist und wir uns nicht so schnell einander abarbeiten."

Beide haben aber "noch ein paar Ideen" und mit Florida TV eine gemeinsame Produktionsfirma . Deswegen sollte sich auch Winterscheidt über den eventuellen Late-Night-Erfolg seines Partners freuen, denn er verdient daran mit. (dpa)

