vor 18 Min.

Late Night Berlin: Sendetermine, Moderator, Übertragung heute am 14.12.2020

In Late Night Berlin auf ProSieben fühlt Klaas Heufer-Umlauf seinen prominenten Gästen auf den Zahn. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und den Moderator. Außerdem bekommen Sie Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Mit "Late Night Berlin" ("LNB") hat ProSieben dem Blödelprofi und Schwiegermutter-Liebling Klaas Heufer-Umlauf seit März 2018 sein ganz eigenes Format auf den Leib geschneidert. Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine und den Moderator. Außerdem geben wir Ihnen Infos zur Übertragung im TV und Stream.

"Late Night Berlin – Mit Klaas Heufer-Umlauf": Sendetermine und Sendezeit

"Late Night Berlin" – die Show mit Klaas Heufer-Umlauf kommt immer montags kurz nach 23.00 Uhr auf ProSieben - die Anfangszeiten variieren leicht. Seit dem 7. September laufen die neuen Folgen der Late Night Show.

Moderator Klaas Heufer-Umlauf von "Late Night Berlin" im Porträt

Der in Oldenburg geborene Klaas Heufer-Umlauf hat das Entertainer-Gen: Ob solo oder an der Seite von Joko Winterscheidt – aus dem deutschen TV ist er nicht mehr wegzudenken. Als Moderator war er lange bei MTV Home zu Haus. Doch auch als Schauspieler, Sänger und Fernsehproduzent ist er schon viele Jahre im Geschäft. Dem breiten Publikum ist Klaas Heufer-Umlauf spätestens seit seiner erfolgreichen, schrägen Zeit bei Circus HalliGalli an der Seite von Joko bekannt. Hier konnten die beiden Quatschmacher ihre jahrelange professionelle Freundschaft festigen.

Privat verbringt Klaas Heufer-Umlauf seine Freizeit oft mit seiner Freundin Doris Golpashin, einer österreichischen Moderatorin und Schauspielerin.

"Late Night Berlin": Übertragung im TV und Stream

"Late Night Berlin – Mit Klaas Heufer-Umlauf" läuft jeden Montag um 23 Uhr auf ProSieben. Die Show lässt sich außerdem im ProSieben Live-Stream auf Joyn verfolgen. Wer die Werbung ausblenden möchte, muss den Service "Joyn Plus" buchen, der laut Sender 6,99 € im Monat kostet. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen