Datum und Bedeutung: Was Sie zum Laurentiustag wissen sollten

Am Laurentiustag wird jährlich der Märtyrer aus Rom geehrt. Alles zu Datum und Bedeutung des Namenstages erfahren Sie hier in unserem Artikel.

Mitte August wird jährlich der Laurentiustag gefeiert. An diesem Tag soll der Heilige Laurentius von Rom geehrt werden, der als Märtyrer den Tod fand, als er gegen den damaligen römischen Kaiser Valerian aufbegehrte. Hier in unserem Artikel erfahren Sie das genaue Datum des Gedenktags, die Bedeutung, die dahinter steht, und mehr über die Person des Heiligen Laurentius.

An diesem Datum ist Laurentiustag

In diesem Jahr ist es der Dienstag, 10. August, an dem der Laurentiustag stattfindet. Dieses Datum ist normalerweise jährlich das Gedenkdatum - außer der 10. August würde auf einen Sonntag fallen.

Zu Ehren des Heiligen Laurentius - der übrigens Schutzpatron der Hirten und Herden ist - wird an diesem Tag überall in Deutschland gefeiert. Im Schwarzwald wird beispielsweise traditionell um 9.30 Uhr in der Laurentiuskapelle bei der Todtnauer Hütte im Schwarzwald ein Gottesdienst gefeiert. Hiermit wird auch die Eröffnung für den Gedenktag eingeleitet, an dem Viehhändler früher ihre Tiere auf dem Viehmarkt verkauften. In anderen Gegenden nutzen viele diesen Tag zum Bergwandern.

Da sonntags kein Handel stattfindet, wird der Laurentiustag auch nie am Sonntag gefeiert, sondern gegebenenfalls auf den Samstag vorverlegt. Nach dem Viehverkauf wird dann auf den Hütten gefeiert. Heute gilt die Feier am Gedenktag nicht nur als Fest der Viehhändler, sondern für alle Interessierten.

Auch der Verband der Köche Deutschlands e.V. (kurz: VKD) feiert seit 1986 jedes Jahr den Laurentiustag mit einem großen Fest, denn St. Laurentius ist auch Schutzpatron der Köche.

Laurentiustag - Die Bedeutung hinter dem Gedenktag

Laurentius von Rom war Archivdiakon und für die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens zuständig. Als der römische Kaiser Valerian Papst Sixtus II. enthaupten ließ, soll er St. Laurentius ausgepeitscht haben und verlangt haben, den Kirchenschatz innerhalb von drei Tagen an ihn herauszugeben. Doch stattdessen verteilte dieser den Schatz an die Bürger. Obendrein versammelte er Kranke, Arme, Blinde, Witwen, Waisen, Behinderte und Leprakranke und präsentierte dem Kaiser diese als den "wahren Schatz der Kirche". Deshalb wurde der Heilige Laurentius auf einem glühenden Eisenrost hingerichtet und starb so den Märtyrertod. Der Überlieferung nach soll der Heilige noch gescherzt haben, als er im Sterben lag. Seine letzten Worte seien an den Kaiser gerichtet gewesen: "Du armer Mensch, mir ist dieses Feuer eine Kühle, dir aber bringt es ewige Pein."

Der Heilige Laurentius gilt seither als Schutzpatron von einigen Berufsgruppen, die mit Feuer zu tun haben - wie beispielsweise Bäcker, Feuerwehrleute, Feuer oder Bierbrauer.

St. Laurentius: Namensgebungen und Ehrungen

St. Laurentius Kirche in München

Kirche in Stadtpatron von Nürnberg und Wuppertal

und Kirchenpatron von Großgartach

Sankt-Lorenz-Strom

Der heilige Laurentius: Bräuche und Bauernregeln

Da Laurentius von Rom seinen Tod durch das Feuer fand, werden in manchen Gegenden am 10. August keine Feuer angezündet, früher noch nicht einmal Lampen.

" St. Lorenz füllt mit heißem Hauch dem Winzer Fass und Schlauch."

füllt mit heißem Hauch dem Winzer Fass und Schlauch." " Laurentius heiter und gut einen schönen Herbst verheißen tut."

