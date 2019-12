13:35 Uhr

Lawine geht in der Schweiz nieder: Zwei Personen geborgen

Im Schweizer Skigebiet Andermatt ist eine Lawine "von beachtlicher Größe" niedergegangen. Zwei Leichtverletzte wurden geborgen. Die Polizei sucht nach weiteren Personen.

Eine Lawine ist am Donnerstagvormittag auf eine markierte Skipiste im Schweizer Skigebiet Andermatt niedergegangen. In der Zwischenzeit sind zwei Leichtverletzte geborgen worden, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Sie seien von der Alpinen Rettung Zentralschweiz (Rega) in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei vermutet, dass noch mehr Personen verschüttet wurden. "Zeugen haben gesagt, dass Menschen verschüttet sind", teilte ein Polizeisprecher mit.

Lawinenabgang in Andermatt: Meldung ging um 10 Uhr ein

Um 10.50 Uhr ging nach Polizeiangaben die Meldung vom Lawinenabgang ein. Nach Angaben des Sprecher der Kantonspolizei Uri, Reto Pfister, hat es sich um eine Lawine von "beachtlicher Größe gehandelt".

Lawinen können schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und gefährlich groß werden. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung gilt für die Region Andermatt die Lawinenwarnstufe 3. Das heißt: hohe Gefahrenstufe. In den vergangenen Tagen hatte es viel Neuschnee in dem Gebiet gegeben. (dpa)

