11:29 Uhr

Lawine tötet vier Skitourengänger aus Deutschland

Vier deutsche Skitourengänger sind in der Schweiz von einer Lawine erfasst worden. Rettungskräfte fanden sie nur noch tot.

Vier Skitourengänger aus Deutschland sind in der Schweiz nach einem Lawinenabgang tot geborgen worden. Die Gruppe sei am Freitag nicht von einem Ausflug in das Gebiet der Grünhornlücke (Gemeinde Fieschertal) zurückgekehrt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit.

Ein Hüttenwart habe die Rettungskräfte alarmiert. Noch am selben Abend sei ein erster Suchflug gestartet, die vier Tourengänger seien dann am Samstag zwischen der Grünhornlücke und der Konkordiahütte auf einer Höhe von 3110 Metern verschüttet unter Schneemassen gefunden worden.

Nähere Angaben zu den Opfern gab es zunächst nicht. (dpa)

