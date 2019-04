Lawinen-Drama: Leichen der vermissten Bergsteiger gefunden

Drei der besten Kletterer und Bergsteiger der Welt wurden in Kanada vermutlich von einer Lawine verschüttet. Nun wurden ihre Leichen gefunden.

Seit Tagen wurden die Weltklasse-Kletterer David Lama (28), Hansjörg Auer (35) und Jess Roskelley (36) in den kanadischen Rocky Mountains vermisst - nun meldete der Banff-Nationalpark die Bergung dreier Leichen. Die Parkverwaltung sprach den Angehörigen und Freunden der Bergsteiger am Ostersonntag (Ortszeit) bei Twitter ihre Anteilnahme aus und dankte der örtlichen Polizei, Feuerwehr und den Piloten der Bergrettung. Ob es sich bei den Toten um die drei gesuchten Ausnahmesportler handele, teilte die Parkverwaltung nicht mit.

1(3) On April 17, 3 mountaineers attempting a route on Howse Peak were reported overdue. On Sunday, April 21, the bodies of all three climbers were recovered.

We extend our sincerest condolences to the families, friends and loved ones of the mountaineers.