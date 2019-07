vor 17 Min.

Lebendig am Strand begraben: Hündin überlebt

Retter haben eine Hündin am Strand auf Hawaii gefunden. Ihr Körper war aufgequollen und die Haut sonnenverbrannt. Doch das ist nicht alles.

Leialoha lebt. Das gleicht einem Wunder. Tierretter haben die Hündin vergangene Woche an einem Strand auf der hawaiianischen Insel O'ahu gefunden - lebendig im Sand vergraben. Leialoha war in einem erbärmlichen Zustand, ihr Körper aufgequollen und die Haut sonnenverbrannt. Schnittwunden klafften an den Vorderbeinen des Hundes. Neben dem Tier lag eine Machete im Sand.

Tierretter von Paws of Hawaii fanden die Hündin am Strand von O'ahu

So berichtete die Tierschutzorganisation Paws of Hawaii auf ihrer Facebookseite über den Fund von der Hündin Leialoha. Gegenüber dem Fernsehsender KITV sagte Ku'ulei Durand, Geschäftsführer von Paws of Hawaii, dass der Besitzer wohl das Leiden des Hundes beenden wollte, anstatt ihm Hilfe zukommen zu lassen.

Durand und sein Team brachten das Tier ins Krankenhaus. "Schwerer Sonnenbrand, Läsionen, geschwollene Gliedmaßen - das sind Zeichen für Dehydrierung", sagte die zuständige Tierärztin Dr. Kelly Dowdall-Garberson. Sie pflegte die Hündin, untersuchte sie und gab ihr Essen und Trinken.

In der Zwischenzeit suchte die Tierschutzorganisation nach einer Adoptivmutter für das Tier - und wurde fündig in Amanda. Sie war eine von vielen Menschen, die Anteil am Schicksal des Hundes nahmen und ihre Hilfe anboten. Die ersten Tage sei Leialoha nur aus ihrem Körbchen gekommen, um auf die Toilette zu gehen.

Die Hündin Leialoha wedelte eine Woche nach ihrer Rettung am Strand zum ersten Mal mit dem Schwanz

Vor zwei Tagen habe sich die Hündin unter den Esstisch getraut, schrieb die Adoptivmutter über Facebook. Einen Tag später postete sie ein Video, wie Leialoha zum ersten Mal nach ihrer Rettung mit dem Schwanz gewedelt hat.

Auf Facebook verfolgten hunderte Nutzer die Geschichte der Hündin Leialohu. Sie bedankten sich in Kommentaren bei den Rettern und schickten Genesungswünsche an die Hündin. "Sie wird in ein paar Monaten wieder wunderschön sein", schreibt eine Userin. (juwue)

