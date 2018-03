Lebenserwartung nimmt weiter zu

Lotto am Samstag

Kemerowo in Sibirien

Viele Tote bei Feuerinferno in russischem Einkaufszentrum

Ein Shopping-Center wird für viele Menschen in der sibirischen Stadt Kemerowo zur Todesfalle. Dutzende sterben in den Flammen. In ersten Berichten ist von Sicherheitsmängeln und Schlamperei die Rede.