Lebenslange Haft für Mord an Berliner Rentner

Mit einem "Speedmarathon" will die Polizei Temposünder zur Vernunft bringen. Die Aktion hat vor allem erzieherischen Charakter - zahlreiche Kontrollstellen wurden vorab bekanntgegeben. Tausende Autofahrer dürfte es dennoch wieder erwischt haben.

Lotto am Mittwoch

Die Lottozahlen heute, 18. April 2018, sind vier Millionen wert

Wer die richtigen Lottozahlen heute am 18. April 2018 ankreuzt, kann vier Millionen gewinnen. Hier erfahren Sie am Abend die Zahlen beim Lotto am Mittwoch.