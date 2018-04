Lee Ermey: Drill-Sergeant aus "Full Metal Jacket" ist tot

Der Schauspieler Lee Ermey ist an einer Lugenentzündung gestorben. Bekannt wurde er als Sergeant im Kriegsfilm "Full Metal Jacket". Ermey wurde 74 Jahre alt.

Der amerikanische Schauspieler Lee Ermey ist tot. Grund sei eine Lungenentzündung gewesen, wie sein Manager Bill Rogin auf Ermeys Twitter-Account schrieb. Auf Facebook ergänzte Rogin, Ermey habe zwar als Sergeant knallhart gewirkt, sei im realen Leben aber ein gütiger und lieber Mensch gewesen. Der Schauspieler wurde 74 Jahre alt. Bekannt wurde er als schreinder Drill-Sergeant im Kriegsfilm "Full Metal Jacket".

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb