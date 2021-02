vor 17 Min.

Legends of Tomorrow, Staffel 5: Amazon-Start, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer

Caity Lotz spielt in Staffel 5 von "Legends of Tomorrow" einmal mehr Sara Lance.

Staffel 5 von "Legends of Tomorrow" erscheint auf Amazon Prime Video. Wir liefern alle Infos rund um Besetzung, Folgen, Handlung und Start.

Die "Legends of Tomorrow" reisen wieder durch die Zeit und retten die Welt auf chaotische Weise: Staffel 5 startet im Februar beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video.

Wer gehört zu Besetzung der Serie? Wann ist der Start von Staffel 5? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen - auch zu Folgen und Handlung. Außerdem sehen Sie weiter unten einen Trailer.

"Legends of Tomorrow", Staffel 5: Start auf Amazon Prime Video in Deutschland

"Legends of Tomorrow" läuft in den USA auf dem Sender The CW. Dort war die 5. Staffel bereits vom Januar bis zum Juni 2020 zu sehen. Im Herbst liefen die Folgen dann erstmals auf Deutsch auf ProSieben MAXX.

Jetzt erscheinen sie auch auf Amazon Prime Video: Der Start beim Streaming-Dienst ist der 17. Februar 2021. Die Folgen werden dann alle auf einen Schlag veröffentlicht.

Wie viele Folgen hat die 5. Staffel von "Legends of Tomorrow"?

Staffel 5 von "Legends of Tomorrow" umfasst 15 Episoden. Mit eingerechnet ist dabei "Krise der Parallelerden", wobei es sich um ein Crossover mit anderen Serien wie "The Flash" der "Arrow" handelt. Das sind die deutschen und die englischen Titel der Episoden:

Krise der Parallelerden (Crisis On Infinite Earths: Part Five) Legends Live (Meet The Legends) Ein Revolver aus der Hölle (Miss Me, Kiss Me, Love Me) Ein Killer ist nicht tot zu kriegen (Slay Anything) Das magische Parfüm (A Head Of Her Time) Dschingis Khan und die Göttinnen des Schicksals (Mortal Khanbat) Mein höllischer Schwiegervater (Mr. Parker’s Cul-De-Sac) Romeo vs. Julia: Der Kampf um die Gerechtigkeit (Romeo V Juliet: Dawn Of Justness) Geschwisterhiebe ( Zari , Not Zari ) Wer nicht sucht, der findet … (The Great British Fake-Off) Höllenhund an Bord (Ship Broken) Der Kelch des Dionysos (Freaks And Greeks) Götter für einen Tag (I Am Legends) Gefangen im Fernsehen (The One Where We’re Trapped On TV ) Es lebe der freie Wille! ( Swan Thong )

Trailer zu "Legends of Tomorrow", Staffel 5

Einen ersten Überblick über die neue Staffel bietet dieser englischsprachige Trailer, in dem unter anderem eine "Star Trek"-Parodie und eine Zombie-Apokalypse zu sehen sind:

Handlung der 5. Staffel von "Legends of Tomorrow"

Die "Legends" um Sara Lance waren nie normale Superhelden. Stattdessen lösen Sie Probleme immer auf chaotische Weise und das ändert sich auch dieses Mal nicht. Die Handlung in Staffel 5 dreht sich um den "Webstuhl des Schicksals", mit dem die komplette Realität umgeschrieben werden kann.

Die Handlung ist gewohnt abwechslungsreich und führt durch Zeitreisen immer wieder in verschiedene Jahrhunderte: Die Helden jagen Serienmörder Freddy Meyers, kämpfen gegen Zombies und treffen Marie Antoinette. Zwischendurch werden sie außerdem noch in TV-Sendungen gefangen - und das alles, während sie gegen Göttinnen kämpfen. "Legends of Tomorrow" bleibt sich also treu und schreckt noch vor komplett verrückten Geschichten zurück.

Besetzung von "Legends of Tomorrow": Schauspieler im Cast

Zur Besetzung gehören unter anderem wieder Caity Lotz als Sara Lance und Maisie Richardson-Sellers als Charlie. Das sind die wichtigsten Schauspieler im Cast von "Legends of Tomorrow":

Caity Lotz als Sara Lance

Brandon Routh als Ray Palmer

als Maisie Richardson-Sellers als Charlie / Clotho

als Charlie / Clotho Tala Ashe als Zari Tarazi / Zari Tomaz

/ Tomaz Shayan Sobhian als Behrad Tarazi

Jes Macallan als Ava Sharpe

Nick Zano als Nate Heywood

als Nate Heywood Dominic Purcell als Mick Rory

als Matt Ryan als John Constantine

Courtney Ford als Nora Darhk

als Nora Darhk Olivia Swann als Astra Logue

Amy Louise Pemberton als Gideon

als Gideon Ramona Young als Mona Wu

Adam Tsekhman als Gary Green

Sarah Strange als Lachesis

als Lachesis Joanna Vanderham als Atropos

Brandon Routh als Ray Palmer gehört nur noch für einen Teil der Staffel zur Hauptbesetzung ist danach nicht mehr dabei. Damit sind von der allerersten "Legends"-Besetzung letztendlich nur noch Caity Lotz als Sara Lance und Dominic Purcell als Mick Rory übrig. (sge)

