"Lego Masters" 2020: Kandidaten und Teams am 18.9.20

Die neue Show "Lego Masters" ist bei RTL zu sehen. Alle Infos zu den Teams und den Kandidaten der Sendung haben wir hier für Sie.

Von Christian Gerngras

In der neuen Show "Lego Masters" dreht sich, wie der Name bereits vermuten lässt, alles um die bunten Lego-Bausteine. Für Kinder und auch viele Erwachsene ist das Bauen und das Kreieren eigener Designs mit den Bausteinen ein entspannendes Hobby. In "Lego Masters" geht es allerdings nicht entspannt zu: In Wettkämpfen treten sechs Zweierteams gegeneinander an und müssen verschiedene Aufgabenstellungen unter Zeitdruck meistern.

"Lego Masters" 2020: Diese Kandidaten bilden die sechs Teams

Hier stellen wir Ihnen die Teams und Kandidaten der neuen Show näher vor.

Alexander und Björn

Björn (l.) und Alexander Bild: Frank Hempel, TVNOW

Alexander ist 40 Jahre alt und kommt aus Köln. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und verdient als Designer von Konstruktionsbausteinen sein Geld. Seine Bau-Leidenschaft hat nur einen limitierenden Faktor: In seiner Wohnung geht ihm langsam der Platz für neue Modelle aus.

Björn kommt aus Bischofsheim, ist 34 Jahre alt und verwirklicht seine Lego-Kreationen am liebsten am PC, da ihm die digitalen Steine nicht ausgehen. Doch auch mit den echten Steinen hat er seit seiner Kindheit Erfahrung. Neben seiner Leidenschaft für Bausteine spielt auch Sport für ihn eine große Rolle: Björn ist Triathlet.

Frank und Luca

Luca (l.) und Frank Bild: Frank Hempel, TVNOW

Der 49-jährige Frank kommt aus Remagen und veröffentlicht seine selbst kreierten Lego-Designs online. Mit seinen Posts erreicht er teilweise bis zu 270.000 Menschen. Er ist kreativ und geht zuversichtlich in den Wettkampf: "Meine Stärke ist, auch ohne Plan Lösungen zu finden", sagt er vor der Show.

Luca kommt aus Geseke, ist 40 Jahre alt und arbeitet als Unternehmensberater. Am liebsten baut er Konstruktionen im postapokalyptischen Setting. Zu Treffen mit Teampartner Frank bringen beide oft eigene Kreationen mit, zu denen sie sich konstruktive Kritik geben.

Annalena und Felix

Felix und Annalena Bild: Frank Hempel, TVNOW

Annalena ist 24 Jahre alt, kommt aus Mayen und studiert Sportwissenschaft. Neben ihrer Leidenschaft für Lego ist sie in ihrer Freizeit sportlich sehr aktiv: Leichtathletik, Bouldern und Krafttraining gehören zu ihren Hobbys. Mit ihrem Teampartner Felix trifft sie sich mehrmals im Monat zum Bauen.

Der 18-jährige Felix hat bereits TV-Erfahrung: Bei der RTL-Show "Big Bounce" schaffte er es 2019 ins Finale. Auch er ist sportlich sehr aktiv, wenn er nicht gerade gemeinsam mit Annalena neue Designs entwickelt und Lego-Bausteine zusammensteckt. Er ist der jüngste Kandidat der Show.

Juliane und Varda

Varda (l.) und Juliane Bild: Frank Hempel, TVNOW

Juliana ist 34 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und ist beruflich als Führungskraft im Bereich Softwareentwicklung in einem Maschinenbauunternehmen tätig. In ihrer Freizeit reist sie gerne, sammelt neue Erfahrungen und lebt ihre Kreativität und ihre Lust Neues zu entdecken mit den bunten Lego-Bausteinen aus.

Varda kommt aus Wimmis in der Schweiz und ist 44 Jahre alt. Sie hat bereits an den Schweizer Finalausscheidungen der LEGO Weltmeisterschaft teilgenommen und baut am liebsten an ihrer naturgetreu gestalteten Lego-Gartenbahn. Auf verschiedenen Social Media-Plattformen hat sie dank ihrer Kreationen bereits eine wachsende Fangemeinde.

Moritz und Pascal

Pascal (l.) und Moritz Bild: Frank Hempel, TVNOW

Moritz ist 21 Jahre alt, kommt aus Zeuthen und beschäftigt sich auch beruflich mit den bunten Lego-Bausteinen. Nach der Schule gründete er direkt eine Firma, die Lego-Modelle vertreibt. Gemeinsam mit seinem Teampartner Pascal baut er am liebsten historische Gebäude und Fahrzeuge.

Pascal ist Student, ebenfalls 21 Jahre alt und kommt aus Unterhaching. Bereits seit seinem zweiten Lebensjahr ist er von Lego begeistert und bastelt in seiner Freizeit allein oder mit Moritz immer an neuen Kreationen. Pascal hat im kompetitiven Lego-Bauen Erfahrung: Er hat schon an mehreren Wettbewerben teilgenommen.

Lidiana und Hubert

Lidiana und Hubert Bild: Frank Hempel, TVNOW

Lidiana kommt aus Bozen in Italien und ist 37 Jahre alt. Sie arbeitet als Lehrerin und begann bereits in ihrer Kindheit mit den Lego-Steinen zu bauen. Die einzige Lego-Pause legte sie während der finalen Prüfungsphase ihres Studiums ein. Ehemann und Teampartner Hubert teilt ihre Leidenschaft und die beiden tüfteln mehrmals pro Woche an neuen Ideen.

Wie seine Frau kommt natürlich auch Hubert aus Bozen. Der 38-jährige Italiener ist ebenfalls Lehrer und stellt seine Kreationen gerne im gemeinsamen Wohnzimmer aus. Die beiden sind so vernarrt in ihre Lego-Bausteine, dass sie sogar im Urlaub Kleidung aussortieren, um im Koffer Platz für die bunten Steine zu schaffen.

(AZ)

