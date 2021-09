"Lego Masters" 2021: Brickmaster René Hoffmeister im Porträt

"Lego Masters" startete vor Kurzem bei RTL. Juror und Lego-Experte ist der sogenannte Brickmaster René Hoffmeister. Wir stellen ihn im Porträt vor.

In "Lego Masters" 2021 dreht sich alles um die bunten Lego-Bausteine, die auf kreative Art und Weise zusammengesteckt werden müssen. Insgesamt acht Teams treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Am Ende entscheidet der Brickmaster René Hoffmeister mit der Hilfe von Lego Designerin Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes darüber, welche Kandidaten weiter kommen und wer ausscheidet. Wir stellen Ihnen den Juror der Sendung René Hoffmeister hier in unserem Porträt näher vor.

"Lego Masters" 2021: René Hoffmeister ist Deutschlands einziger zertifizierter Lego-Modellbauer

René Hoffmeister lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern im kleinen Ort Niemegk im Landkreises Potsdam-Mittelmark in Brandenburg. Seit 2008 ist er der einzige deutsche und gleichzeitig einer von weltweit insgesamt nur 18 "LEGO Certified Professionals". Bereits in seiner Kindheit baute er leidenschaftlich gerne mit den bunten Lego-Bausteinen und schaffte es schließlich sein Hobby zum Beruf zu machen.

Während seines BWL- und Informatik Studiums gründete die Internetplattform "1000steine", ein Hobbyportal für erwachsene Lego-Bauer, stellte aber bald fest, dass entweder seine Ausbildung oder seine Leidenschaft zu kurz kommen würde. Hoffmeister entschied sich für die Steine und gründete 2009 seine Firma "BrickFabrik", die damals noch den Namen "Design in Stein" trug.

"Lego Masters" 2021 bei RTL: Brickmaster René Hoffmeister im Porträt

Heute produziert der gebürtige Berliner in seiner Werkstatt in Kooperation mit LEGO komplexe Modelle für zahlreiche Auftraggeber, zu denen unter anderem auch Porsche oder die Deutsche Bahn gehören. Zu Hoffmeisters beeindruckendsten Projekten gehören eine "Star Wars"-Orgel, ein sieben Meter langes Modell der "Queen Mary 2" und die längste Lego-Brücke der Welt, mit der er es ins Guinnes-Buch der Rekorde schaffte. Auf Instagram hat der Juror etwas mehr als 4000 Abonennten. Auf seinem Kanal postet er regelmäßig Kreationen und Infos zu seinem Berufsalltag. Zuletzt hat er ein Bild von einem großen Lego-Elefanten veröffentlicht:

In "Lego Masters" wird es seine Aufgabe sein, die Kreationen der acht Teams zu bewerten. Am Ende entscheidet nur er als Brickmaster, welches Team eine Runde weiter kommt und wer ausscheidet. Die Show läuft ab dem 27. August immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)