Sendetermine, Sendezeit und mehr: die Infos zu "Lego Masters" 2021

"Lego Masters" 2021 ist ab Ende August bei RTL zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund Sendetermine und Sendezeit der Familiensendung.

"Lego Masters" 2021 kommt in wenigen Tagen mit einer neuen Staffel im TV bei RTL. Wieder geht es darum möglichst akkurate Lego-Figuren zu kreieren und dabei die Jury zu überzeugen. In diesem Jahr gibt es einen Jury-Neuzugang. Hier in diesem Artikel sehen Sie die Sendetermine im Überblick und weitere Infos zu "Lego Masters" 2021.

Start-Termin: Wann ist "Lego Masters" 2021 bei RTL zu sehen?

Folge 1 wird am Freitag, 27. August 2021, ausgestrahlt. Die Show ist dann wöchentlich im TV bei RTL zu sehen.

"Lego Masters" 2021: Sendetermine, Sendezeit - Staffel 3

In Staffel 3 von "Lego Masters" 2021 sind insgesamt sechs Folgen geplant. RTL hat bereits die ersten vier Sendetermine bekanntgeben. Falls es keine Programmänderungen mehr gibt, wird das Finale am 1. Oktober stattfinden. Sehen Sie hier den vorläufigen Überblick zu den Sendeterminen und Sendezeiten:

Folge Sendetermin Sendezeit Wochentag Sender Folge 1 27. August 2021 20.15 Uhr Freitag RTL Folge 2 03. September 2021 20.15 Uhr Freitag RTL Folge 3 10. September 2021 20.15 Uhr Freitag RTL Folge 4 17. September 2021 20.15 Uhr Freitag RTL Folge 5 24. September 2021 20.15 Uhr Freitag RTL Folge 6 01. Oktober 2021 20.15 Uhr Freitag RTL

"Lego Masters" 2021: Übertragung

Staffel 3 wird im August im Fernsehen laufen. Die Übertragung von "Lego Masters" 2021 übernimmt RTL. Wer die Sendung unabhängig von Sendezeit und Sendeterminen sehen möchte, kann "Lego Masters" 2021 auf der Streaming-Plattform TV NOW streamen.

Die Kandidaten von "Lego Masters" 2021 im Überblick:

Den Gewinnern von "Lego Masters" 2021 winkt ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Kandidaten und Kandidatinnen zwischen 18 und 50 Jahren nehmen an der Sendung teil. Hier sehen Sie den Überblick zu den Kandidaten bei "Lego Masters" 2021:

Josef (41) aus Niederkreuzstetten & Tobias (40) aus Bern

& Tobias (40) aus Marlen (33) aus Kaufungen & Benjamin (37) aus Neuss

& Benjamin (37) aus Giuseppe (48) aus Bad Windsheim & Peter (50) aus Kahl am Main

& Peter (50) aus Justin (21) aus Dortmund & Dominik (21) aus Ergolding

& Dominik (21) aus Doris (37) aus Wien & Oliver (33) aus Wien

& Oliver (33) aus Philipp (18) aus Erlangen & Oliver (18) Erlangen

Adrian (44) aus Aschheim & Ingo (46) aus München

& Ingo (46) aus Christin (32) aus Berlin & Gary (31) aus Berlin

"Lego Masters" 2021: Moderation und Jury

Moderator Daniel Hartwich führt auch in Staffel 3 durch die Sendung. Der bekannte deutsche TV-Moderator hat großen Respekt vor den Aufgaben, welche die Kandidaten in der Staffel lösen müssen. Es sei viel Kreativität und Vorstellungsvermögen gefragt, um die 2,5 Millionen Steine zu verbauen und die Jury von der Kreation zu überzeugen.

Apropos Jury: Brickmaster René Hoffmeister, einer von weltweit 18 "LEGO Certified Professionals" beurteilt die Skulpturen der Kandidaten und entscheidet über das Weiterkommen oder Ausscheiden der Kandidaten. In dieser Staffel bekommt er Unterstützung von Lego Designerin Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes. "Ich entwickle mit meinem Design-Team neue Ideen für tolle Spielzeuge – angefangen bei der Recherche, über die Ideation und Konzeption bis hin zum finalen Design. Und da wir jedes Jahr viele neue Ideen entwickeln, bleibt der Job auch immer spannend", sagte sie in einem Interview mit RTL. Ihr ist vor allem das Gesamtbild und die kreative Umsetzung des Themas wichtig. (EJ)