Die Kandidaten bei "Lego Masters" 2021: Wer ist raus?

"LEGO Masters" 2021 ist momentan wieder bei RTL zu sehen. Welche Kandidaten-Duos stellen sich der Herausforderung in diesem Jahr? Wer musste die Show bereits verlassen? Hier erfahren Sie es.

Die dritte Staffel von "LEGO Masters" 2021 läuft seit dem 27. August bei RTL. Die Familiensendung kommt in diesem Jahr mit sechs neuen Folgen und ist zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen. Mit dabei sind insgesamt acht Kandidaten-Duos aus verschiedenen Städten Deutschlands. Sie müssen in anspruchsvollen Challenges unter Zeitdruck Skulpturen kreieren.

"Brickmaster" Rene Hoffmeister wird gemeinsam mit Lego Designerin Elisabeth Kahl-Backes die Kreationen bewerten und entscheiden, welche Teilnehmer weiter kommen und welche ausscheiden.

Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidaten-Duos vor und verraten, wer bereits raus ist.

"Lego Masters" 2021: Wer ist raus?

Doris (37) aus Wien & Oliver (33) aus Wien:

Doris und Oliver kommen aus Österreich und sind seit einem Jahr ein Paar. Ihre Teilnahme an "Lego Masters" 2021 stand auf ihrer gemeinsamen Bucketlist.

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal posten sie regelmäßig Paar-Bilder und Bilder von ihren Lego-Kreationen. Auch ein Video zu ihrer Teilnahme an "Lego Masters" 2021 haben sie veröffentlicht:

Marlen (33) aus Kaufungen & Benjamin (37) aus Neuss:

Auf ihrem YouTube-Kanal "Grimmona" hat Marlen etwas mehr als 4000 Abonennten. Sie veröffentlicht regelmäßig Vlogs oder Videos mit Lego-Figuren als "Hauptdarsteller". Ihr Teamkollege ist Benjamin. Er ist Theaterschauspieler und besitzt laut RTL einen Steinevorrat von insgesamt 50 Kilogramm.

Adrian (44) aus Aschheim & Ingo (46) aus München:

Ingo ist professioneller Lego-Bauer und sein Teamkollege Adrian hält den Weltrekordtitel für den "größten Star-Wars-Hangar aus Lego". Die beiden leben in München und haben sich auch beim Münchner Lego Verein kennengelernt. Laut RTL sind sie ein eingespieltes Team.

Giuseppe (48) aus Bad Windsheim & Peter (50) aus Kahl am Main:

Giuseppe und Peter haben sehr unterschiedliche Karrieren, doch ihre Liebe zu Lego verbindet die beiden. Während Guiseppe in seine Schöpfungen viel Kreativität einfließen lässt - was er auch in seiner Eisdiele präsentiert - ist Peter für das technische Know-How zuständig. Die beiden mussten die Show in Folge 1 verlassen.

Kandidaten bei "Lego Masters" 2021: Teilnehmer im Überblick

Christin (32) aus Berlin & Gary (31) aus Berlin:

Christin und Gary wohnen in Berlin und sind beste Freunde - aber auch Arbeitskollegen. Ihr Liebe zu Lego teilen die beiden in regelmäßigen Tüftel-Sessions auch mit ihren Kindern.

Philipp (18) aus Erlangen & Oliver (18) Erlangen:

Philipp und Oliver sind die beiden jüngsten Kandidaten bei "Lego Masters" 2021. Sie sind bereits seit der dritten Klasse befreundet und haben zwei unterschiedliche Prioriäten beim Bauem. Philipp liebt es seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und Olivers Spezialgebiet sind Gebäude und Landschaften.

Justin (21) aus Dortmund & Dominik (21) aus Ergolding:

Justin kommt aus Dortmund und hat Architektur studiert. Sein Wissen baut er in detaillierte Lego-Gebäude um, und möchte mit seinen Kreationen bei der Jury punkten. Dominik kommt aus Ergolding im Landkreis Landshut und arbeitet als Tierfachhandelangestellter. Laut RTL beherrscht er einzigartige Bautechniken.

Josef (41) aus Niederkreuzstetten & Tobias (40) aus Bern:

Josef hat auf seinem Lego-Youtube-Kanal "Peppi Onkel und die Bricks" mehr als 1100 Abonennten. Tobias kommt aus der Schweiz und hat viel Erfahrung im Modellbau. Neben ihrer Liebe zu Lego verbindet die beiden eine Leidenschaft für Natur und Mittelaltertreffen.

