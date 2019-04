Leichen dreier Extrembergsteiger in den Rocky Mountains gefunden

Im Alter von 64 Jahren ist der Produzent Steve Golin gestorben. Er war an der Produktion von Filmen wie "The Revenant", "Spotlight" oder "Babel" beteiligt.

Nach einer bissigen Kritik gegen die "About You Awards" und Komikerin Enissa Amani muss sich die Journalistin Anja Rützel mit einem Shitstorm herumschlagen.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.